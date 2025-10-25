Hauptnavigation

  4. Schloss Hof - Prinz Eugen baut seinen Traum
Schloss Hof - Prinz Eugen baut seinen Traum

Er war der größte Kriegsheld seiner Zeit. Er war einer der reichsten Männer seiner Zeit. Und er war einer der größten Kunstsammler seiner Zeit: Prinz Eugen von Savoyen-Carignan.

25.10.2025
15:30 - 15:55 Uhr

Prinz Eugen erwarb 1725 die 40 Kilometer östlich von Wien gelegene Herrschaft Hof und begann das ursprüngliche Renaissance-Kastell zu einer barocken Schlossanlage umzugestalten.

Luftaufnahme des Schlossgebäudes im Sonnenuntergang
Schloss Hof mit Blick auf Ehrenhof und Neptunbrunnen.
Quelle: ORF

Mit den berühmtesten Planern, Architekten, Gartengestaltern und Möbeldesignern - so würde man das heute bezeichnen.

Barbara Baldauf macht sich auf die Spurensuche nach dem Mann Prinz Eugen, versucht seine Leidenschaften zu ergründen, seine Fähigkeiten zu beleuchten und seine Nöte zu erkennen.

