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Das Bild zeigt eine Gruppe von vier Soldaten, die in militärischer Uniform gehen. Sie befinden sich auf einem Platz, der von einem Brunnen umgeben ist, und im Hintergrund sind eine Reihe von Säulen oder Gebäuden zu sehen, die auf eine architektonische Struktur hindeuten. Die Soldaten tragen unterschiedliche Uniformen, die auf verschiedene Ränge und Nationalitäten hinweisen könnten. Die Szene wirkt historisch, vermutlich aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die allgemeine Atmosphäre vermittelt den Eindruck eines offiziellen Anlasses oder einer Zeremonie. Die Bildqualität ist in Schwarz-Weiß, was den zeitlichen Kontext verstärkt. Es gibt auch einige Bäume und Laternen im Hintergrund, die zur Umgebung beitragen.

Dokumentation

Plötzlich International - Österreich und die Alliierten

In der Dokumentation "Plötzlich International - Österreich und die Alliierten" erzählen prominente Zeitzeuginnen und Zeitzeugen vom neuen Leben nach dem Kriegsende 1945.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.05.2026
23:15 - 00:00 Uhr

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Geschichtsdokumentationen

Geschichte

Das Leben wurde durch die vier neuen Mächte im Land "plötzlich international".

Frauen stehen auf den Mauern eines im 2. Weltkrieg zerstörten Hauses in Wien und lassen Steine über eine improvisierte Rutsche hinunter -
Trümmerfrauen beim Wiederaufbau vom zerstörten Wien.
Quelle: ORF-Archiv

Statt Völkerball spielte man in den wiederaufgebauten Turnsälen etwa Baskettball. Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky, die Journalistin Barbara Coudenhove-Kalergi, die Tänzerin Susanne Kirnbauer-Bundy, der 2024 verstorbene Alt-ORF-Intendant Teddy Podgorski, die Schauspielerin Erika Pluhar und der Jazz-Experte Felix Dillmann zeichnen das Bild von einem Aufbruch und einem neuen internationalen Einfluss auf das Alltagsleben in Österreich, in dem gerade Radio und Kino das Tor zur Welt weit öffnen.

Das Bild zeigt einen historischen Standort im amerikanischen Sektor in Wien. Der Blick ist auf einen großen Torbogen gerichtet, in dem sich ein Schild mit der Aufschrift „ENTERING AMERICAN ZONE“ befindet. Das Schild ist groß und deutlich lesbar, mit schwarzen Buchstaben auf weißem Grund. Neben dem Schild sind verschiedene Symbole und Flaggen abgebildet. Im Hintergrund ist ein Teil der städtischen Architektur sichtbar, darunter dekorative Elemente und historische Gebäude. Es sind auch Laternen hängend zu sehen, die dem Bild eine historische Atmosphäre verleihen. Der Stil der Architektur deutet auf eine eher prunkvolle Gestaltung hin, typisch für das Wien der damaligen Zeit. Die gesamte Szene vermittelt ein Gefühl des Wandels und der Öffnung, das nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Wien stattfand.
Wien war in vier Besatzungszonen geteilt.
Quelle: ORF-Archiv

Was heute einer jungen Generation YouTube beim Englisch-Lernen ist, das war für Altkanzler Vranitzky das Radio der Amerikaner.

Ein Film von Gerald Heidegger.

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