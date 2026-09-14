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Auf dem Bild sind zwei Kronen abgebildet. Links eine goldene Krone mit Perlverzierungen und einem roten Samtuntergrund. Rechts eine silberne Krone mit vielen kleinen, glänzenden Steinen und einer roten Innenausstattung.

Dokumentation

Österreich und Russland - Das Ende der Dynastien

Österreich und Russland – diese Beziehung ist historisch komplexer als man gemeinhin glaubt und geht weit in die Geschichte zurück.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.10.2026
22:25 - 23:10 Uhr

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Geschichtsdokumentationen

Geschichte

Noch in der Revolution von 1848 gelingt es Habsburg nur mit russischer Militärhilfe, die aufständischen Ungarn niederzuwerfen.

Das Bild zeigt eine russische Kirche mit goldenen Kuppeln. Der Teil der Kirche auf der linken Seite hat ein dekoratives Mosaik und kunstvolle Verzierungen. Der Himmel ist klar und blau.
Russische Kirche in Wien.
Quelle: Clever Contents

Zur Wiener Weltausstellung von 1873 bekräftigen der österreichische und der deutsche Kaiser sowie der russische Zar beim Dreikaisertreffen ihren unverbrüchlichen Zusammenhalt. Alle drei verstehen einander damals als logische Partner. Allerdings zeigt sich bald, dass diese Allianz an einzelnen Personen hängt.

Mit einem Herrschaftswechsel in Russland dreht sich der Wind, und es beginnt jener Gegensatz, in den Europa dann im Ersten Weltkrieg hineinlaufen wird. Am Ende sind es nicht so sehr die strategischen Gegensätze zwischen den einzelnen Mächten, die den Lauf der Geschichte bestimmen, sondern die Ablehnung der Monarchien durch ihre eigenen Untergebenen. Die deutsche Heeresleitung setzt in der Schweiz Wladimir Iljitsch Lenin in den Zug nach Russland, um das Zarenreich durch die kommunistische Revolution zu destabilisieren. Allerdings bewahrheitet sich die Prognose von Kaiser Karl, dass diese Revolution auf sie alle zurückkommen wird.

Diese Produktion geht den Ursachen des Falls von Europas Dynastien nach und erzählt die Story aus der Perspektive des österreichischen Botschafters in Russland und des russischen Botschafters in Wien.

Ein Film von Alexander Frohner, Buch: Günter Fuhrmann.

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