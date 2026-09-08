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Im Bild sind zwei historische Schiffe auf dem Bodensee zu sehen. Der Schaufelraddampfer Hohentwiel und das Schiff MS Österreich fahren nebeneinander in ruhigem Wasser. Im Hintergrund sind sanfte Hügel sichtbar.

Dokumentation

Nostalgie am Bodensee: Historische Schiffe und Bahnen im Dreiländereck

Vom historischen Schaufelraddampfer Hohentwiel bis zur Zahnradbahn nach Walzenhausen, vom Rheinbähnle bis zur Solarfähre - der Bodenseeraum ist eine Schatzkammer historischer Schiffe und Bahnen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.10.2026
21:00 - 22:00 Uhr

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Geschichtsdokumentationen

Geschichte
Das Bild zeigt ein Boot mit Passagieren, das im Wasser nahe den Rheinfällen fährt. Im Hintergrund sind rauschende Wasserfälle sowie grüne Felsen sichtbar.
Rheinfälle Schaffhausen mit historischem Rhyfall-Mändli-Schiff.
Quelle: Landesstudio Vorarlberg

Hinter den nostalgischen Gefährten und Schiffen verbirgt sich so manche skurrile Entstehungsgeschichte, die eine oder andere abenteuerliche Begebenheit und viele an interessanten, oft noch unbekannten Ereignissen.

Eines verbindet diese Fortbewegungsmittel aber alle: Sie bieten einen außerordentlichen und exklusiven Blick auf den Bodensee.

Im Bild oben der Schaufelraddampfer Hohentwiel und die MS Österreich.

Im Bild ist eine dampfbetriebene Lokomotive auf einer hohen grünen Eisenbahnbrücke zu sehen. Die Brücke führt über ein Waldgebiet mit vielen Bäumen. Ein Bach verläuft unter der Brücke hindurch.
Sauschwänzlebahn, Wutachtal im Südschwarzwald.
Quelle: Landesstudio Vorarlberg

Den Sonnenuntergang mitten auf dem See zu erleben, ist so atemberaubend schön, wie der Panoramablick vom Berg Pfänder.

Segeln mit Geschichte auf der historischen Lädine in Immenstaad oder eine Fahrt mit der Sauschwänzlebahn durch das Wutachtal über zahlreiche Brücken und durch noch mehr Tunnel: Diese Dokumentation zeigt eine Erkundungstour rund um den Bodensee mit historischen Transportmitteln.

Ein Film von Ines Hergovits-Gasser.

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