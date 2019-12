Maximillian - Der Brautzug zur Macht

Im Bild: Johannes Silberschneider (Maximilian) und Marie-Christine Friedrich (Margarete)

Die historische Begleitdokumentation zur Fernsehserie: Maximilian I. im Gespräch mit seiner Tochter Margarete. Sie erinnern sich an Begebenheiten, an private und historische Ereignisse aus seinem Leben.



Die Kindheit in der belagerten Wiener Hofburg, die vielen Turniere in der Jugend, die berühmte Brautfahrt nach Burgund zu Maria aus dem Hause Valois, der verstorbenen Mutter von Margarete. Eine Familiengeschichte, die eng mit dem Aufstieg des Hauses Habsburg zur europäischen Großmacht zu tun hat.