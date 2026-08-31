Dokumentation
Maria Theresia - Vermächtnis einer Herrscherin
Lange, bevor es das Wort Frauenemanzipation gab, war sie die erste Frau, die die Geschicke des Habsburger-Reiches lenkte: Maria Theresia - ihre Ära gilt als Hochblüte der Monarchie.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 13.10.2026
- 23:15 - 00:00 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Niemals trat Österreich ruhmvoller, moderner und prächtiger auf als unter ihr. Sichtbares Zeichen dieses Selbstbewusstseins war Schloss Schönbrunn, in dem sich der ganze Machtanspruch dieser Frau spiegelte.
Zum Maria Theresien-Jahr 2017 zeigte Filmemacher Georg Riha seine Sicht auf diese österreichische Ikone. Mit phantastischen Bildern taucht er ein in die spätbarocke Zeit der Regentin und erzählt ihre außergewöhnliche Geschichte.
Eine Dokumentation von Georg Riha