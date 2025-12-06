Dokumentation
Liebe und Körperkult damals
Der Körper der Menschen galt lange als Arbeitswerkzeug, das einfach zu funktionieren hatte. Doch im späten 19. Jahrhundert begannen die Leute die Freude an ihrem Körper zu entdecken.
- 06.12.2025
- 10:00 - 10:40 Uhr
Lebenslust durchströmte die Gesellschaft, vom Nacktbaden über eine freie Mode bis zum Sport und der erotischen Fotografie.
Gestalter Stefan Wolner hat dieses Lebensgefühl der Jahrhundertwendezeit eingefangen.
Er zeigt, wie das neue Körperbild von damals die Grundlage für die Befreiungsbewegungen des 20. Jahrhunderts gebildet hat.