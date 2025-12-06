Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine schwarz-weiße Fotografie einer weiblichen Person, die nackt ist. Sie sitzt entspannt und hat eine nachdenkliche Haltung eingenommen, wobei sie mit ihrer rechten Hand an ihrem Gesicht spielt und mit der linken Hand eine Blume hält. Ihr Haar ist zu kleinen Locken frisiert. Der Hintergrund ist unscharf, sicher aber ein neutraler Farbton, um die Person hervorzuheben. Die Pose und der Ausdruck der Person vermitteln eine gewisse Intimität und nachdenkliche Stimmung. Diese Art der Fotografie spiegelt den sozialen Wandel und das neu entdeckte Körperbewusstsein des späten 19. Jahrhunderts wider, wie im Kontext des mitgelieferten Textes erwähnt.

Dokumentation

Liebe und Körperkult damals

Der Körper der Menschen galt lange als Arbeitswerkzeug, das einfach zu funktionieren hatte. Doch im späten 19. Jahrhundert begannen die Leute die Freude an ihrem Körper zu entdecken.

Sendetermin
06.12.2025
10:00 - 10:40 Uhr

Das Bild zeigt eine aufgeschlagene Buchseite, die sich auf einem dunklen, gepolsterten Untergrund befindet. Der Titel der Buchseite ist in geschwungener Schrift verfasst: "Abhandlung über den Geschlechtstrieb von Dr. Hell". Unter dem Titel befindet sich eine Illustration, die zwei Hände zeigt, die ein stylisiertes Symbol von unterem Körperbereich umschließen. Am unteren Rand der Seite sind die Zahlen "18" und "78" abgedruckt, was auf das Veröffentlichungsdatum im Jahr 1878 hinweisen könnte. Der Stil des Buches ist klassisch, und die Seite ist insgesamt in einem neutralen, hellen Farbton gehalten.
Erste Aufklärungsbücher wurden gedruckt und sind heute in der Secreata Sammlung der Wien Bibliothek zu finden.
Quelle: Red Monster

Lebenslust durchströmte die Gesellschaft, vom Nacktbaden über eine freie Mode bis zum Sport und der erotischen Fotografie.

Gestalter Stefan Wolner hat dieses Lebensgefühl der Jahrhundertwendezeit eingefangen.

Er zeigt, wie das neue Körperbild von damals die Grundlage für die Befreiungsbewegungen des 20. Jahrhunderts gebildet hat.

