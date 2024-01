Leopoldina Habsburg - Die Geburt des modernen Brasilien

Briefe der Leopoldina Habsburg

Visionärin und erste Betreiberin dieses Projekts ist Leopoldina von Habsburg, die bis heute in Brasilien als "Mutter der Nation" verehrt wird. Die Kaisertochter aus Wien ist im frühen 19. Jahrhundert die erste europäische Prinzessin auf südamerikanischem Boden.



Hoch gebildet und schon in jungen Jahren interessiert an Botanik, Mineralogie und politischen Entwicklungen übt sie von Beginn ihrer Ehe an großen Einfluss auf die Entscheidungen ihres Gemahls Dom Pedro aus. Sie ist es, die ihn schließlich dazu drängt, die brasilianische Bevölkerung bei ihrem Kampf um die Unabhängigkeit zu unterstützen und dadurch den Fortbestand der Monarchie in Brasilien zu sichern.