Kampf der Frauen - Anfänge der Frauenbewegung in Österreich

Auch das Frauenwahlrecht musste erst erkämpft werden. In Österreich erhielten die Frauen erst 1918 das Wahlrecht.

Quelle: ORF III – Familie rockt Media

Doch es war ein langer und mühevoller Weg. Er benötigte das kämpferische Engagement der Pionierinnen der Frauenbewegung, wie zum Beispiel von Adelheid Popp, die Chefredakteurin der Arbeiterzeitung wurde und maßgeblich am Erringen des Frauenwahlrechts beteiligt war.



Doch die Geschichte der Frauenbewegung ist eine Geschichte vieler Rückschläge und sie ist noch nicht abgeschlossen. Die Dokumentation "Die Anfänge der Frauenbewegung" beschreibt das Leben als Frau in Österreich zur Jahrhundertwende und erzählt von den Kämpferinnen für ein vollwertiges Leben und für politische Rechte.



Im Bild oben Grete von Urbanitzky, eine österreichische Schriftstellerin, die sich in ihren Romanen vor allem mit der Stellung der Frau in Gesellschaft und Öffentlichkeit in der damaligen Zeit befasst.



Ein Film von Patrice Fuchs.