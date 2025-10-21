In Bild und Ton - Österreichische Rundfunkgeschichte (1/2)

Das Fernsehen auf dem Messegelände, 11.–18. September 1955

Quelle: ORF

Im Bild oben Reporter Balduin Naumann und Direktor Erich Kunsti während der Übertragung des Fluges des Luftschiffs "Graf Zeppelin" über Wien im Jahr 1929. Ihr Generaldirektor ist Oscar Czeija.



Das sich anfangs als unpolitisch verstehende Medium wird im Laufe der 1930’er Jahre zum Massenmedium und Propagandainstrument. Mit dem sogenannten Anschluss an Nazideutschland im Jahr 1938 endet auch die frühe Phase des Rundfunks in Österreich.



Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird Österreich und seine Hauptstadt Wien in vier Besatzungszonen aufgeteilt, ebenso das Radio in vier Alliierte Besatzungssender aufgefächert. Mit dem Inkrafttreten des Staatsvertrags im Jahr 1955 erlangt auch der Rundfunk seine Souveränität zurück.