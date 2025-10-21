Hauptnavigation

Großreportage der RAVAG 1929 mit Reporter Balduin Naumann und Direktor Erich Kunsti bei der Übertragung des Zeppelins über Wien

Dokumentation

In Bild und Ton - Österreichische Rundfunkgeschichte (1/2)

Dokuzweiteiler über die Geschichte des Rundfunks in Österreich. Der erste Teil beschäftigt sich mit den Entwicklungen der frühen Phase ab 1923 bis zur Rundfunkreform im Jahr 1966.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.10.2025
22:25 - 23:30 Uhr

Geschichtsdokumentationen

Geschichte

Als im Jahr 1923 die ersten Sendungen des Versuchsradios Hekaphon in Wien in den Äther geschickt werden, beginnt die Zeit des Radios in Österreich.

Das Potenzial des jungen Mediums erkennen damals nur Wenige. Die erfolgreichen Tests veranlassen Funkpioniere sich um eine staatliche Konzession zu bemühen. Am 1. Oktober 1924 nimmt die Radio-Verkehrs-AG (RAVAG) offiziell ihren Sendebetrieb in Wien auf.

Außenansicht eines Fernsehstudios des Österreichischen Rundfunks mit Philips-Logo im Jahr 1955, davor arbeiten zwei Männer.
Das Fernsehen auf dem Messegelände, 11.–18. September 1955
Quelle: ORF

Im Bild oben Reporter Balduin Naumann und Direktor Erich Kunsti während der Übertragung des Fluges des Luftschiffs "Graf Zeppelin" über Wien im Jahr 1929. Ihr Generaldirektor ist Oscar Czeija.

Das sich anfangs als unpolitisch verstehende Medium wird im Laufe der 1930’er Jahre zum Massenmedium und Propagandainstrument. Mit dem sogenannten Anschluss an Nazideutschland im Jahr 1938 endet auch die frühe Phase des Rundfunks in Österreich.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird Österreich und seine Hauptstadt Wien in vier Besatzungszonen aufgeteilt, ebenso das Radio in vier Alliierte Besatzungssender aufgefächert. Mit dem Inkrafttreten des Staatsvertrags im Jahr 1955 erlangt auch der Rundfunk seine Souveränität zurück.

Eine Frau bedient 1954 eine große Fernsehkamera des Österreichischen Rundfunks vor einer Menschenmenge.
Kamerafrau bei Fernsehaufnahmen des Österreichischen Rundfunks, 19. Februar 1954
Quelle: ORF / Pammer Film

Im selben Jahr betritt ein neues Medium die Bildfläche, das Fernsehen. Ton- und Bildangebend ist die Politik. Sie nutzt den Rundfunk bewusst, um Politik zu machen. Er ist ihr schließlich auch direkt unterstellt. Es beginnt die Zeit des Proporzfunks. Im Jahr 1964 wird jedoch der Rundfunk selbst zum Politikum.

Das Rundfunkvolksbegehren als erstes jemals abgehaltene Volksbegehren in Österreich wird initiiert. Es landet aber in den Schubladen der Parteisekretariate. Die Regierungskrise im Jahr 1965 und vorgezogene Neuwahlen bringen die Wende. Die neue Bundesregierung setzt eine Rundfunkreform im darauffolgenden Jahr um.

Präsentation: Nadja Bernhard und Tarek Leitner.

