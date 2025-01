Im Bann des Lichts - Die Wiederentdeckung der Fotografie

Der in Südtirol geborene und nach vielen im Ausland verbrachten Jahren nun wieder in Kaltern lebende Fotograf und Kameramann Kurt Moser hat 30 Jahre für die wichtigsten internationalen Fernsehanstalten mit den Schwerpunkten Berichterstattung und Dokumentation gearbeitet. Fernsehen ist ein volatiles Medium, von all dem erlebten Zeitgeschehen und den unwiederbringlichen Eindrücken ist nur digitales Rauschen geblieben. Nichts Greifbares, nichts Bleibendes.



Umso mehr ist Kurt Moser heute darauf bedacht, gegen Vergänglichkeit und Vergessen zu arbeiten, hinter die Kulissen zu sehen, sich die Zeit für das zu nehmen, was ihm wichtig erscheint, und diese Eindrücke und Empfindungen in Unikaten, in nicht vervielfältigbaren, nicht kopierbaren, nicht wiederholbaren Einzelstücken zu verewigen.