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Eine Außenaufnahme eines Schlosses vor strahlend blauem Himmel

Dokumentation

Herrschaftliche Ufer: Adel, Macht und Mythen am Bodensee

Schon immer haben sich große Adelsgeschlechter am Bodensee angesiedelt: Vom letzten Kaiser Frankreichs bis hin zu den Habsburgern.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
07.05.2026
11:50 - 12:20 Uhr

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Geschichtsdokumentationen

Geschichte
Schloss Arenenberg Sommerstimmung mit blauen Wolkenhimmel
Schloss Arenenberg, Salenstein, Kanton Thurgau, Schweiz
Quelle: Adobe Stock

Bis heute säumen märchenhaft romantische Schlösser, Burgen und ehemalige Herrschaftshäuser das Bodenseeufer.

In einem Streifzug rund um den Bodensee erzählt diese Dokumentation von Ines Hergovits-Gasser so manche turbulente Geschichte von und über Adelshäuser vom Mittelalter bis heute.

Im Bild ganz oben Schloss Hohenzollern Sigmaringen, Deutschland.

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