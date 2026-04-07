Dokumentation
Herrschaftliche Ufer: Adel, Macht und Mythen am Bodensee
Schon immer haben sich große Adelsgeschlechter am Bodensee angesiedelt: Vom letzten Kaiser Frankreichs bis hin zu den Habsburgern.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 07.05.2026
- 11:50 - 12:20 Uhr
Bis heute säumen märchenhaft romantische Schlösser, Burgen und ehemalige Herrschaftshäuser das Bodenseeufer.
In einem Streifzug rund um den Bodensee erzählt diese Dokumentation von Ines Hergovits-Gasser so manche turbulente Geschichte von und über Adelshäuser vom Mittelalter bis heute.
Im Bild ganz oben Schloss Hohenzollern Sigmaringen, Deutschland.