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Das Bild zeigt eine ältere Frau, die an einem Zaun steht. Sie trägt ein helles, bedrucktes Oberteil und graue Hosen. Ihre Haare sind kurz und leicht gewellt. Die Frau steht neben einem gelben Banner, auf dem in großen, schwarzen Buchstaben "BRING THEM HOME NOW" geschrieben steht. Im Hintergrund ist ein grüner Zaun zu sehen, der leicht verwittert ist. An der Seite des Zauns hängt eine israelische Flagge. Hinter der Frau befindet sich ein Haus mit einem ziegelgedeckten Dach und Fenstern mit blauen Rahmen. Vor dem Zaun sind Steine aufgeschichtet, und in einer Kiste sind lila Blumen gepflanzt. Die Umgebung wirkt freundlich und einladend, mit etwas Vegetation und blühenden Pflanzen. Es scheint sich um einen Wohnbereich zu handeln.

Dokumentation

Hachschara - Israels Pioniere aus Österreich

Hachschara bedeutet "Vorbereitung" oder "Tauglichmachung" und bezeichnet die praktische und ideelle Ausbildung junger Jüdinnen und Juden ab den 1920er-Jahren.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.09.2026
12:10 - 13:05 Uhr

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Geschichtsdokumentationen

Geschichte

Das Ziel war es, sich auf die Einwanderung nach Palästina (Erez Israel) und ein arbeitsbasiertes Leben in einem Kibbuz vorzubereiten.

Das Bild zeigt eine farbige Porträtillustration von drei Personen, die eng miteinander verbunden sind. In der Mitte steht ein Mädchen mit kurzen, lockigen Haaren, das ein breites Lächeln trägt und einen Pullover mit einem auffälligen, geometrischen Muster anhat. Auf ihrer linken Seite steht eine Frau mit schulterlangen, gewellten Haaren, die ein dunkles Oberteil mit einer Blumenbrosche trägt. Sie hat einen sanften, aber selbstbewussten Gesichtsausdruck. Auf der rechten Seite steht ein Mann mit kurz geschnittenem Haar und einem ernsthaften Gesichtsausdruck, der einen Anzug mit einem Kragenhemd trägt. Der Hintergrund des Bildes ist sanft und neutral, sodass die Figuren im Vordergrund stark betont werden.
Daniela Bar Yosef mit ihren Eltern Josef und Rosa Nemeth.
Quelle: Landesstudio Wien

Unser Film erzählt die Geschichte jener Jüdinnen und Juden aus Wien, die maßgeblich daran beteiligt waren Eretz Israel (wieder) zu besiedeln und damit den Grundstein für den modernen jüdischen Staat gelegt haben.

Noch lebende ZeitzeugInnen und die Nachkommen der Hachschara-Pioniere erzählen in persönlichen Interviews von den Geschichten der jüdischen Auswanderer aus Wien.

Im Bild ganz oben Daniela Bar Yosef. Danielas Vater, Joseph Nemeth aus Wien, hat in einem Stadtkibbuz in WIen Hachschara gemacht und ist dann nach Israel emigriert.

Ein Film von Alexander Millecker.

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