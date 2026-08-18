Dokumentation
Hachschara - Israels Pioniere aus Österreich
Hachschara bedeutet "Vorbereitung" oder "Tauglichmachung" und bezeichnet die praktische und ideelle Ausbildung junger Jüdinnen und Juden ab den 1920er-Jahren.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 18.09.2026
- 12:10 - 13:05 Uhr
Das Ziel war es, sich auf die Einwanderung nach Palästina (Erez Israel) und ein arbeitsbasiertes Leben in einem Kibbuz vorzubereiten.
Unser Film erzählt die Geschichte jener Jüdinnen und Juden aus Wien, die maßgeblich daran beteiligt waren Eretz Israel (wieder) zu besiedeln und damit den Grundstein für den modernen jüdischen Staat gelegt haben.
Noch lebende ZeitzeugInnen und die Nachkommen der Hachschara-Pioniere erzählen in persönlichen Interviews von den Geschichten der jüdischen Auswanderer aus Wien.
Im Bild ganz oben Daniela Bar Yosef. Danielas Vater, Joseph Nemeth aus Wien, hat in einem Stadtkibbuz in WIen Hachschara gemacht und ist dann nach Israel emigriert.
Ein Film von Alexander Millecker.