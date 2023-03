Habsburgs starke Frauen - Eine Spurensuche in Niederösterreich

Spielszene: Kaiserin Zita und Kaiser Karl I. in Schloss Eckartsau

Quelle: ORF/ORF-NÖ

Wie bei Zita von Bourbon-Parma, die letzte Kaiserin von Österreich. Eine politische Frau, die immer wieder versuchte im Hintergrund die Fäden zu ziehen. Etwa bei der Sixtus-Affäre: Geheime Verhandlungen des österreichischen Kaiserhauses mit Frankreich sollten den Frieden für die Donaumonarchie bringen.

Zita war hier aufgrund ihrer italienisch-französischen Herkunft maßgeblich involviert. Ihre prägenden Schauplätze in Niederösterreich erinnern sowohl an festliche Momente wie die Hochzeit in Schloss Schwarzau, aber auch an dramatischere Zeiten, als sie mit ihrer Familie nach der Verzichtserklärung 1918 in Schloss Eckartsau Zuflucht fand. Zita sah die Kaiserkrone mit ihren unverrückbaren Wertvorstellungen als "gottgegeben". Ein Abdanken kam deshalb zeit ihres Lebens nicht in Frage. Sie war hart, aber auch herzlich, auf ihr Bestreben wurde das erste Ministerium für Volksgesundheit gegründet.