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Ein Wappen mit Pferd und Löwe

Dokumentation

Habsburgs Rothschilds - Die Macht der Banker

Die Rothschilds und die Habsburger - das war eine besondere Beziehung. Denn von Bankhäusern wie ihrem waren die Herrscher de facto abhängig in Zeiten ständig überzogener Staatsbudgets.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.09.2026
23:10 - 23:55 Uhr

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Geschichtsdokumentationen

Geschichte
Neun Männerköpfe
Das Welthaus Rothschild
Quelle: ORF/Raum Film

Durch ihren Stammsitz in Frankfurt und ihre Niederlassungen in London, Paris und Neapel waren die Wiener Rotschilds besser vernetzt als ihre Mitbewerber in der Habsburger Monarchie. Darüber hinaus verfügten sie über ein hervorragendes Kommunikationssystem, womit sie wichtige Entscheidungen auf den Finanzmärkten schneller als andere treffen konnten.

Die Regisseure Martin Vogg und Matthias Widter gehen in Interviews mit Historikern und Wirtschaftswissenschaftlern der Frage nach, welche Macht die Rothschilds in Österreich und Europa tatsächlich besaßen.

Collage mit Soldaten vergangener Zeiten
Vom Krieg profitierten die Banken (Collage)
Quelle: ORF/Raum Film

Bedienten sie die Interessen der Herrschenden oder bestimmten sie die Interessen der Herrschenden? Entschieden sie tatsächlich über Krieg und Frieden im Europa des 19. Jahrhunderts oder waren sie nur eine von mehreren Banken, die die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen mit ihrem Geld finanzierten?

Eine Dokumentation von Martin Vogg und Matthias Widter

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