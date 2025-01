Habsburgs Grablege

Fast schlicht wirken die Särge von Kaiser Franz Joseph, Elisabeth und deren Sohn Rudolf.

Quelle: ORF/Clever Contents

Alle weiteren Angehörigen der einstigen Herrscherfamilie werden anderswo ihre ewige Ruhe finden. Im Bild oben der prunkvolle Doppelsarkophag von Kaiserin Maria Theresia und ihrem Ehemann Franz Stephan von Lothringen. Erbe-Österreich-Moderator Karl Hohenlohe erkundet die Besonderheiten der kaiserlichen Begräbniszeremonien, so etwa die getrennte Bestattung der Körperteile.



Die Herzen wurden in ein Goldgefäß eingelötet und in der Lorettokapelle in der Augustinerkirche bestattet. Die Eingeweide kamen in Kupfertöpfe und sind im Stephansdom konserviert.



Eine Dokumentation von Gigga Neunteufel