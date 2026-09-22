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Historisches Gruppenbild

Dokumentation

Habsburg intim - Die Fotografin, die alles sehen durfte

Schnappschüsse aus dem Kaiserhaus: die angeheiratete Habsburgerin Isabella Croÿ-Dülmen hatte Zutritt und Fotoerlaubnis bei allen Anlässen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A

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Geschichtsdokumentationen

Geschichte

Ihr Fotoschatz bietet einen einzigartigen Einblick in den nicht-offiziellen Teil des Adels- und Gesellschaftslebens der ausgehenden Monarchie.

Historisches Foto einer gestellten Szene mit Kindern
Isabella Croy beim Fotografieren.
Quelle: ORF/Clever Contents

Eine Auswahl der besten Bilder ist in dieser Erbe Österreich-Produktion von Susanne Pleisnitzer erstmals öffentlich breit zu sehen. Unter anderem war sie die erste, die Fotos vom künftigen Thronfolgerpaar Franz-Ferdinand und Sophie Chotek machte, als diese Liaison noch streng geheim war.

Die Fotografien der Isabella Croÿ ermöglichen einen unverstellten Blick in das Innenleben des Adels abseits gestellter Bilder: auf dem Tennisplatz (Bild oben), beim Skifahren, beim Jagen, beim Weihnachtsfest und bei Faschingsfesten. Auch die einfachen Leute lichtete sie ab und gibt so einen Einblick in den Alltag dieser Zeit.

Als Ehefrau von Erzherzog Friedrich, dem damals vermögendsten Habsburger, verfügte sie über genügend Geld und Zeit, um diesem damals außergewöhnlichen Hobby nachzugehen.

Eine Dokumentation von Susanne Pleisnitzer

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