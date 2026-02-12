Dokumentation
Grand Egyptian Museum – Im Tempel der Pharaonen
In Kairo, in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Pyramiden von Gizeh, entsteht ein Museumsbau der Superlative – das Grand Egyptian Museum (GEM), das größte archäologische Museum der Welt.
14.03.2026
21:55 - 22:40 Uhr
Es wird als die vierte Pyramide bezeichnet. Herzstück des neuen Museums soll der Grabschatz des Tutanchamun sein, den der Brite Howard Carter 1922 entdeckte. Erstmals in der Geschichte werden alle rund 5000 in seinem Grab gefundene Objekte ausgestellt.
Der Film begleitet die Entstehung dieses Museums.
Für die Ausstellung vorbereitet werden die vielen Objekte in den hochmodernen Laboratorien des Museums. Hier sollen unter Nutzung modernster Forschungskenntnisse und mit den besten Apparaten alle Exponate konserviert und für die Ausstellung vorbereitet werden. Für jedes Material gibt es andere Experten und ein anderes riesiges Labor – für Holz und Metall genauso wie für Textilien und Stein.
Die Grundfläche des neuen Museums erstreckt sich über 50 Hektar. Die Ausstellungsfläche beträgt 40.000 Quadratmeter. Wenn alles fertiggestellt ist, sollen mehr als 50.000 Exponate gezeigt werden, 30.000 davon waren noch nie zuvor zu sehen. Es entsteht das größte archäologische Museum der Welt.
Auch die Ausstellungspräsentation mit ihrem interaktiven Multimediakonzept soll neue Maßstäbe setzten. Damit angesprochen werden sollen vor allem auch junge Menschen. Das Konzept dafür wurde vom Stuttgarter Atelier Brückner entwickelt.