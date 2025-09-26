Hauptnavigation

Eva Sekira verkörpert Maria Theresia Ledóchowska in einer historischen Filmszene.

Gräfin - Ordensfrau - Befreierin

Das außergewöhnliche Leben der Maria Theresia Ledóchowska. Sie war mit den wichtigsten Persönlichkeiten ihrer Zeit bekannt und schleppte einen überdimensionalen Dia-Projektor durchs Land, mit dem sie Bilder zu ihren Vorträgen zeigte.

26.09.2025
12:10 - 12:50 Uhr

Gottesdienst zu Ehren von Maria Theresia Ledóchowska in Bergheim bei Salzburg.
Gottesdienst für Maria Theresia Ledochowska.
Quelle: Pimp the Pony Productions

In flammenden Appellen wollte sie Spendengelder gegen die Sklaverei und für die Missionen in Afrika sammeln: Maria Theresia Ledóchowska (1869-1922).

Die zierliche Frau ließ ihr sorgenfreies Leben als Hofdame hinter sich, um in Bergheim bei Salzburg die Ordensgemeinschaft Maria Sorg zu gründen.

1975 wurde sie von Papst Paul VI. selig gesprochen. Regisseurin Gabriele Neudecker zeichnet das filmische Portrait einer außergewöhnlichen Frau und ihrer Zeit.

