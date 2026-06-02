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Auf dem Bild sitzt ein Junge auf einem großen, verankerten Baumstamm, der über das Wasser der Alten Donau ragt. Der Junge trägt ein graues T-Shirt und beige Shorts. Er hat kurze, braune Haare und schaut nachdenklich in die Ferne. Um ihn herum sind hohe, grüne Schilfpflanzen, die am Ufer wachsen. Der Hintergrund ist von weichem Wasser und einer ruhigen, natürlichen Umgebung geprägt, was eine friedliche Atmosphäre vermittelt. Der Baumstamm, auf dem er sitzt, ist grau und zeigt eine sichtbare Struktur der Baumrinde. Die gesamte Szenerie ist idyllisch und spiegelt die Verbindung zur Natur wider.

Dokumentation

Geschichten am Wasser - 150 Jahre Alte Donau

Sie ist ein Wasser, das nicht nur tief ist, sondern auch viel zu erzählen hat - die Alte Donau in Wien.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.07.2026
11:55 - 12:20 Uhr

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Geschichtsdokumentationen

Geschichte

Und so erzählt die Alte Donau in dieser Dokumentation von ihrer bewegten Geschichte: unter welchen Umständen sie entstanden ist, wer sich nach und nach an ihren Ufern niedergelassen hat und welche Freuden und vielleicht auch Leiden ihr Dasein heute mit sich bringt.

Das Bild zeigt eine lebendige Szene auf einem Wasserfahrzeug, das sich auf der Alten Donau befindet. Menschen feiern miteinander und haben Spaß, während sie sich auf dem Boot bewegen. Die meisten Personen sind in lässiger Sommerkleidung und tragen Hüte zum Sonnenschutz. Auf dem Tisch sind verschiedene Getränke vorhanden, und einige Gäste halten Gläser in der Hand, während sie tanzen oder jubeln. Im Hintergrund sind weitere Boote sowie hohe Gebäude zu erkennen, die auf eine städtische Umgebung hinweisen. Der Himmel ist klar und sonnig, was zur festlichen Atmosphäre beiträgt. Am Ufer sind grüne Bäume sichtbar, die dem Bild eine natürliche Note verleihen. Diese Szene vermittelt das Gefühl von Freude und Gemeinschaft, gekennzeichnet durch die Feier am Wasser.
Das Partyleben am Wasser sorgt nicht nur für Freude.
Quelle: Landesstudio Wien

Katharina Reigersberg hat einen ehemaligen Bademeister des Strandbads Gänsehäufel besucht, der 40 Jahre lang an den Ufern der Alten Donau gearbeitet hat und nicht nur mit den Badegästen, sondern auch den Bibern auf Du und Du ist.

Einen Bootsbauer, der die Alte Donau mit seinen Inseln verzaubert und die Fishing Ladies, die die männlich dominierte Fischerszene ordentlich aufgemischt haben.

Ein Film von Katharina Reigersberg.

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