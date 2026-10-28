Frauen. Forschen. Sammeln - 150 Jahre Naturhistorisches Museum

NHM Mitarbeiterin erstellt einen Oberflächenscan am „Hauerelefanten“ für ein späteres 3D Modell.

Quelle: Landesstudio Wien

Die Doku erzählt von den Gaben, die noch heute der mehr als 29.000 Jahre alten Venus von Willendorf dargebracht werden, obwohl diese längst hinter Sicherheitsglas in einer Vitrine steckt.



Über die ersten Sammlerinnen, die noch heute existierende Exemplare von ihren Weltreisen mitgebracht haben. Von jenen Frauen die sich dem Erhalt der DNA, der Präparate, der unzähligen konservierten Pflanzen verschrieben haben. Von einer Kämpferin, die unter Pseudonym in einer Männerdomäne mitmischen konnte.



Ein Film von Ulrike Dobes.