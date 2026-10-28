Dokumentation
Frauen. Forschen. Sammeln - 150 Jahre Naturhistorisches Museum
150 Jahre nach der Gründung des k.k. Naturhistorischen Hofmuseums steht heute eine Frau an der Spitze des NHM und mit ihr Wegbereiterinnen und -begleiterinnen, die alle eine erzählenswerte Geschichte haben.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 10.12.2026
- 11:50 - 12:20 Uhr
Die Doku erzählt von den Gaben, die noch heute der mehr als 29.000 Jahre alten Venus von Willendorf dargebracht werden, obwohl diese längst hinter Sicherheitsglas in einer Vitrine steckt.
Über die ersten Sammlerinnen, die noch heute existierende Exemplare von ihren Weltreisen mitgebracht haben. Von jenen Frauen die sich dem Erhalt der DNA, der Präparate, der unzähligen konservierten Pflanzen verschrieben haben. Von einer Kämpferin, die unter Pseudonym in einer Männerdomäne mitmischen konnte.
Ein Film von Ulrike Dobes.