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Eine Frau betrachtet und restauriert einen historischen Stuhl aus dem 19. Jahrhundert. Sie trägt Brille und hat kurzes, graues Haar. Im Hintergrund sind Werkzeuge und Materialien zu sehen.

Dokumentation

Frauen. Forschen. Sammeln - 150 Jahre Naturhistorisches Museum

150 Jahre nach der Gründung des k.k. Naturhistorischen Hofmuseums steht heute eine Frau an der Spitze des NHM und mit ihr Wegbereiterinnen und -begleiterinnen, die alle eine erzählenswerte Geschichte haben.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
10.12.2026
11:50 - 12:20 Uhr

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Geschichtsdokumentationen

Geschichte
Eine Mitarbeiterin des Naturhistorischen Museums steht neben dem Skelett eines „Hauerelefanten“ und erstellt einen Oberflächenscan mit einem Handgerät. Im Hintergrund sind Fenster sichtbar.
NHM Mitarbeiterin erstellt einen Oberflächenscan am „Hauerelefanten“ für ein späteres 3D Modell.
Quelle: Landesstudio Wien

Die Doku erzählt von den Gaben, die noch heute der mehr als 29.000 Jahre alten Venus von Willendorf dargebracht werden, obwohl diese längst hinter Sicherheitsglas in einer Vitrine steckt.

Über die ersten Sammlerinnen, die noch heute existierende Exemplare von ihren Weltreisen mitgebracht haben. Von jenen Frauen die sich dem Erhalt der DNA, der Präparate, der unzähligen konservierten Pflanzen verschrieben haben. Von einer Kämpferin, die unter Pseudonym in einer Männerdomäne mitmischen konnte.

Ein Film von Ulrike Dobes.

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