Francos Erbe - Spaniens geraubte Kinder

Die heute 42-jährige Alicia J. ist Opfer des gleichen Skandals: Sie wuchs in einer Adoptivfamilie auf, in der sie glücklich war - doch sie will wissen, wer ihre leibliche Mutter ist. Und auch dem Anwalt Enrique T., der Mütter wie Alfonsa C. vor Gericht vertritt, wurde seine leibliche Mutter als Baby weggenommen. 300.000 Menschen erlebten seit dem Ende des Spanischen Bürgerkriegs bis in die 1990er-Jahre hinein dieses Schicksal. Was zu Francos Zeiten als "politische Säuberung" begann, wurde zum Geschäft, in das auch die katholische Kirche verwickelt war.