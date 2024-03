Eugenie Schwarzwald: Pionierin der Moderne

Schülerinnnen der Schwarzwaldschule (Spielszene)

Quelle: ORF/V-set/Benjamin Paya

Das war die Replik aus dem Unterrichtsministerium, als Eugenie Schwarzwald wortreich, aber vergeblich gegen die behördliche Entfernung von Oskar Kokoschka aus ihrer Schule ankämpfte und seine Genialität hervorhob. Der junge verquälte und bettelarme Künstler konnte keine Lehramtsberechtigung vorweisen und pflegte Marotten, wie Mädchen Buntstifte in die Hand zu geben und sie nach ihrer Meinung zu fragen.



Künstlerische Betätigung wurde damals Frauen nicht zugestanden und außerdem: Sie könne ja der Gebärfähigkeit schaden. Es ist erstaunlich, wie sich Schwarzwald von behördlicher Beton-Mentalität nicht abbringen ließ und ihre Ideen konsequent weiterverfolgte.



Sie betrieb in ihrem Schulgebäude mehrere Bildungseinrichtungen, in der Volksschule etwa saßen Mädchen wie Buben in einer Klasse. Sie setzte auf Ko-Edukation, weil diese "Mädchen klüger und Knaben gesitteter" machen würde.



Dabei wurde in Wien nicht einmal ihr in der Schweiz erworbener akademischer Titel anerkannt. So kam es, dass sie einen von ihr engagierten Lehrer als Schuldirektor einsetzen musste. Ein Strohmann, denn natürlich zog sie im Hintergrund weiter die Fäden. Von ihren Freunden wurde sie nur noch "Fraudoktor" genannt - immer in einem Wort geschrieben.