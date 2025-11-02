Erzherzog Johann - Das Vermächtnis des steirischen Prinzen

Adolf Lampl und Nadja Bernhard beim Radwerk in Vordernberg

Quelle: Ranfilm

Allzu oft verschwindet seine historische Leistung hinter seiner Liebesgeschichte mit der Postmeisterstochter Anna Plochl, die zu einem ersten Aufbegehren gegen die habsburgische Heiratspolitik führte.



Im Bild oben Schloss Stainz in der Südsteiermark, das Erzherzog Johann 1840 erwarb und in dem sich heute Sammlungen des nach ihm benannten Universalmuseums Joanneum befinden.



Durch seine Weitsicht und seine Chuzpe kam die damals technisch noch rückständige Grüne Mark in den Genuss des industriellen Fortschritts, wie er etwa in England längst pulsierte. Die Produktion von Alfred Ninaus schlägt die Brücke vom Damals ins Heute und zeigt die Nachwirkung des progressiven Habsburgers bis heute.