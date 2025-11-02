Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Geschichte
  4. Erzherzog Johann - Das Vermächtnis des steirischen Prinzen
Das Bild zeigt das Schloss Stainz, ein historisches Gebäude in der Steiermark, Österreich. Es hebt sich durch seine gelbe Fassade mit weißen Fensterrahmungen und ein rotes Ziegeldach hervor. Vor dem Schloss befinden sich zwei identische Türme mit runden Dächern, die farblich zur Fassade passen. Der Garten vor dem Schloss ist gepflegt und enthält einige Bäume und Sträucher. Im Hintergrund erstrecken sich sanfte Hügel und Landschaften mit Weinreben, die in Reihen angeordnet sind. Die Umgebung wirkt grün und ländlich, passend zu einer ruhigen ländlichen Idylle. Ein Weg verläuft durch die Szene und führt in Richtung des Schlosses sowie in die umgebenden Felder. Der Himmel ist bewölkt, was auf wechselhaftes Wetter hindeutet. Insgesamt vermittelt das Bild einen Eindruck von historischer Architektur in einer naturschönen Umgebung.

Dokumentation

Erzherzog Johann - Das Vermächtnis des steirischen Prinzen

Erzherzog Johann gilt als Erneuerer der Steiermark und als zentraler Impulsgeber für die Industrialisierung in Österreich - und nicht nur als romantischer Aufbegehrer.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.11.2025
15:25 - 16:50 Uhr

Mehr

Geschichtsdokumentationen

Geschichte
Das Bild zeigt eine Szene, die in der Stadt Vordernberg, Österreich, aufgenommen wurde. Im Vordergrund stehen zwei Personen: ein älterer Mann mit einem Stock und eine Frau. Beide sprechen miteinander. Der Mann trägt einen schwarzen Hut und eine schwarze Jacke, während die Frau einen beigen Mantel und graue Stiefel trägt. Im Hintergrund sind mehrere Gebäude zu sehen, darunter ein mehrstöckiges grau-weißes Gebäude mit orangefarbenen Balkonen. Zu anderen Gebäuden gehören ein orangefarbener Bau und ein kleinerer, weißer Anbau, die in der Nähe eines alten Steingebäudes stehen. Das Steingebäude hat einen runden Durchgang an der Unterseite und ist teilweise verfallen. Um das Gebäude herum gibt es einige kahle Stellen mit wenig Vegetation, und im Hintergrund erheben sich bewaldete Hügel. Der Himmel ist bewölkt, und die Umgebung vermittelt den Eindruck eines ruhigen, industriellen Erbes.
Adolf Lampl und Nadja Bernhard beim Radwerk in Vordernberg
Quelle: Ranfilm

Allzu oft verschwindet seine historische Leistung hinter seiner Liebesgeschichte mit der Postmeisterstochter Anna Plochl, die zu einem ersten Aufbegehren gegen die habsburgische Heiratspolitik führte.

Im Bild oben Schloss Stainz in der Südsteiermark, das Erzherzog Johann 1840 erwarb und in dem sich heute Sammlungen des nach ihm benannten Universalmuseums Joanneum befinden.

Durch seine Weitsicht und seine Chuzpe kam die damals technisch noch rückständige Grüne Mark in den Genuss des industriellen Fortschritts, wie er etwa in England längst pulsierte. Die Produktion von Alfred Ninaus schlägt die Brücke vom Damals ins Heute und zeigt die Nachwirkung des progressiven Habsburgers bis heute.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.