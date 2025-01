Dokumentation

Er baute die Wiener Ringstraße - Der Ziegelbaron Heinrich Drasche und die Wienerberger

Kein Name ist so mit der Wiener Ringstraße verbunden wie der der Firma Wienerberger. Dem Unternehmer Heinrich Drasche gelang es, auf dem Wienerberg mit seinem Ziegelunternehmen ein gigantisches Monopol zu errichten, das so gut wie jeden Ziegel produzierte, der in der Ringstraßenzeit in Wien verbaut wurde. Hier fingen die sogenannten "Ziegelböhm" an, deren soziale Lage später mit verantwortlich für die Gründung der Sozialdemokratie in Österreich wurde.

Datum: 28.02.2025