Dokumentation
Eisenbahnbilder Berlin – Zeitreise entlang der Stadtbahn
Berlin: Die Geschichte der Stadt mit Herz und Schnauze ist eng verwoben mit den Entwicklungen von S-Bahn, U-Bahn und dem Eisenbahnfernverkehr in alle Himmelsrichtungen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 02.10.2026
- 13:15 - 13:45 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Der Film blickt auf die spannende Historie der Berliner Stadtschnellbahn, begonnen bei den ersten durch Dampfloks gezogenen Nahverkehrszügen Ende des 19. Jahrhunderts bis hin zur elektrischen S-Bahn in der heutigen Hauptstadt Deutschlands.
Doch es bleibt auch Zeit, einfach einmal aus dem S-Bahnfenster zu schauen und das moderne, aber auch das historische Berlin in all seinen Facetten zu genießen.