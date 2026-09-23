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Eine der berühmtesten Brücken in Berlin ist die Jannowitzbrücke und der dazugehörige Bahnhof. Hier verlässt eine S-Bahn den Bahnhof.

Dokumentation

Eisenbahnbilder Berlin – Zeitreise entlang der Stadtbahn

Berlin: Die Geschichte der Stadt mit Herz und Schnauze ist eng verwoben mit den Entwicklungen von S-Bahn, U-Bahn und dem Eisenbahnfernverkehr in alle Himmelsrichtungen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.10.2026
13:15 - 13:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Geschichtsdokumentationen

Geschichte

Der Film blickt auf die spannende Historie der Berliner Stadtschnellbahn, begonnen bei den ersten durch Dampfloks gezogenen Nahverkehrszügen Ende des 19. Jahrhunderts bis hin zur elektrischen S-Bahn in der heutigen Hauptstadt Deutschlands.

Doch es bleibt auch Zeit, einfach einmal aus dem S-Bahnfenster zu schauen und das moderne, aber auch das historische Berlin in all seinen Facetten zu genießen.

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