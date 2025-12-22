Hauptnavigation

Ein gemaltes Bild einer Herrschers im purpurrotem Mantel.

Ein Land als Vermächtnis - Die Babenberger und ihr Österreich

Die Babenberger regieren von 976 bis 1246 Österreich. In ihrer fast 300- jährigen Regentschaft wächst Österreich und blüht auf.

Gesamtansicht einer Burganlage
Burg Gars am Kamp.
Quelle: ORF

Dieser Film ist eine Spurensuche an Originalschauplätzen in Niederösterreich, wo ihre Herrschaft beginnt. Von Stiften und Burgen bis hin zu Kunstschätzen, am Beispiel von Herrschern wie Markgraf Leopold III (Bild oben), dem Heiligen, den Herzögen Leopold V., Leopold VI. oder Frauen wie Markgräfin Agnes.

Die filmische Reise führt weit zurück in die Welt des Mittelalters, etwa in die Burg Gars am Kamp, in der der spätere Markgraf Leopold III, der Heilige, großteils aufwächst.

Ein Film von Sabine Daxberger.

