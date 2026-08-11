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Das Bild zeigt eine junge Frau, die in einem Raum mit großen Pflanzen sitzt. Sie hat mittellange, blonde Haare und trägt einen olivgrünen Blazer sowie eine rot gepunktete Bluse mit einer Schleife am Kragen. Vor ihr auf dem Tisch liegen mehrere alte Zeitschriften oder Zeitungen, die sie betrachtet. Im Hintergrund sind weitere Pflanzen zu sehen, sowie einige Bücher und Unterlagen, die den Raum wie eine Art Bibliothek oder ein Arbeitszimmer wirken lassen. Die Stimmung ist ernst und nachdenklich, was möglicherweise die historische und bedeutende Thematik des Dokudramas widerspiegelt.

Dokumentation

Die Rothschild-Saga - Aufstieg, Glanz, Verfolgung

Der Name Rothschild steht für eine der mächtigsten Bankiersfamilien des 19. Jahrhunderts. Wenig bekannt sind die Umstände, durch welche die Rothschilds zu ihrem Reichtum kamen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.09.2026
22:25 - 23:10 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Geschichtsdokumentationen

Geschichte
Das Bild zeigt eine Szene aus dem Doku-Drama „Die Rothschild-Saga“. Im Vordergrund sind zwei Personen zu sehen: eine Frau und ein Junge. Die Frau trägt ein prunkvolles, gelbes Kleid mit einer auffälligen Kragenpartie und hat lockiges, braunes Haar, das zu einem aufwändigen Haarknoten frisiert ist. Sie lächelt und schaut den Jungen an. Der Junge trägt einen eleganten, hellen Anzug mit einem gemusterten Jackett und einer großen, rosa Schleife um den Kragen. In seiner Hand hält er ein kleines Objekt und präsentiert es der Frau. Im Hintergrund ist ein Tisch mit einem silbernen Gefäß und Obst in einer Schüssel zu sehen. Die Szenerie scheint im Freien zu sein, umgeben von grünem Gras und Bäumen. Die gesamte Komposition vermittelt eine gediegene, historische Atmosphäre, die zum Thema des Films passt.
Charlotte von Rothschild (Brigitte Hannak) mit ihrem Sohn Albert Rothschild (Luca Himburg), der einmal als reichster Mensch Europas gelten würde.
Quelle: METAFILM

Das Doku-Drama erzählt die Geschichte der Dynastie aus der historischen Perspektive einer Frau:

Miriam Rothschild (verkörpert von Alina Fritsch), eine angesehene Wissenschafterin des 20. Jahrhunderts, geht angesichts der Verfolgung durch den Nationalsozialismus den Ursprüngen ihrer Familie auf den Grund.

Als Jude verachtet und diskriminiert lebte Ende des 18. Jahrhunderts Mayer Amschel Rothschild im Frankfurter Ghetto.

Das Bild zeigt eine Szene aus dem Doku-Drama "Die Rothschild-Saga". Im Vordergrund befindet sich ein Holztisch, auf dem verschiedene Gegenstände liegen, darunter ein Mikroskop, Pflanzen und Dokumente. Eine Frau, die als Miriam Rothschild dargestellt wird, sitzt auf der linken Seite. Sie trägt eine grüne Jacke und einen gepunkteten Schal und hält ein Blatt Papier in der Hand. Ihr Gesicht ist zur Seite gewandt, als ob sie mit jemandem spricht. Sitzend auf der rechten Seite ist ein Mann in einem braunen Anzug mit einer Weste und einer Krawatte, der namensgetreu als Journalist William L. Shirer verkörpert wird. Er sitzt aufrecht und schaut nach vorne. Hinter den Charakteren stehen zahlreiche grüne Pflanzen, die den Raum lebendig wirken lassen. Eine etwas vintage anmutende Radioapparatur ist auf dem Tisch platziert, daneben finden sich weitere Schreibtischutensilien, wie Stifte und eine kleine Holzbox. Die Beleuchtung sorgt für eine warme Atmosphäre, während der Hintergrund von einer groben Wandstruktur und üppigem pflanzlichem Wachstum umgeben ist.
Alina Fritsch (Miriam Rothschild), Roman Blumenschein (Journalist William L. Shirer).
Quelle: ORF

Seine fünf Söhne arbeiteten sich, über ganz Europa verteilt, zu einflussreichen Bankiers empor. Sie finanzierten Dynastien und Kriege, bauten Eisenbahnnetze, begründeten Industriekonzerne, waren wohltätig.

Immer waren die Rothschilds mit Antisemitismus konfrontiert: Er kulminierte in den Verbrechen der Nationalsozialisten. Sie arisierten das Rothschild'sche Vermögen in Wien, Frankfurt und Paris und vertrieben die Familie ins Exil. Was blieb, ist ein großer Name, eine reiche Geschichte und ein unsterblicher Mythos.

Ein Film von Klaus T. Steindl.

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