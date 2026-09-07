Die rote Erzherzogin

Der Film hält einen Widerspruch offen, statt ihn aufzulösen: Ob sie eine Überzeugungs-Sozialistin war oder eine wohltätige Aristokratin, darüber wird bis heute gestritten. In Schönau versammelt sie zugleich Medien und Magier um sich und hält Séancen ab. Der Spiritismus ist die große Mode der Zeit, für viele gebildete Menschen eine neue Wissenschaft. Bei Erzsi trifft er auf eine Biografie, in der die Toten kein Randthema sind. Wer alle verloren hat, sucht überall nach den Verstorbenen. 1934 wird die Partei, für die sie sich entschieden hatte, verboten, 1938 marschiert die Wehrmacht ein. Der nächste Bruch geht quer durch die Familie: Erzsis Sohn Rudi wendet sich dem Nationalsozialismus zu. Als er 1939 stirbt, wird sein Begräbnis vor der Karlskirche zur NS-Inszenierung, mit aufgefahrener NSKK-Formation. Mittendrin die Mutter im Trauerschleier, die sitzen bleibt, während die anderen den Arm heben.



Halt hat sie nach Ende der Monarchie bei Leopold Petznek gefunden, einem sozial-demokratischen Lehrer und Funktionär aus einfachsten Verhältnissen. 1948 heiraten die beiden. Als er 1956 stirbt, zieht sie sich fast vollständig zurück. Rund fünfhundert Gemälde und Kunstgegenstände schenkt sie der Republik Österreich, mit strengen Auflagen: nichts versteigern, nichts ins Ausland. Ihre Kinder enterbt sie weitgehend. Am 22. März 1963 stirbt Elisabeth Petznek im 80. Lebensjahr. Während ihre Geburt mit Salut-Schüssen in der gesamten Donaumonarchie begrüßt wurde, sind bei ihrem Begräbnis kaum fünfzig Menschen anwesend, der prominenteste Gast ist der damalige Außenminister Bruno Kreisky.