Die Römer im Südwesten (2/2): Leben in Germanien

Lena Ganschow stellt im Laufe der Spurensuche viele weitere Aspekte der römischen „Lebenskunst“ vor. Natürlich darf die römische Küche dabei nicht fehlen. Was die Römer in den germanischen Provinzen kultivierten, bereichert den deutschen Speiseplan noch heute: Kräuter, Wein und viele Obstsorten. Wie das römische Essen geschmeckt hat, erfährt die Journalistin und Moderatorin am eigenen Leib - in einer „kulinarischen Zeitreise“ in der Villa Borg, wo nach damaligen Rezepturen gekocht wird.