Die Römer im Südwesten (1/2): Die Eroberung Germaniens

Die Straßen erschlossen die römische Welt hinter den Flüssen, auch in den germanischen Provinzen - mit Rast-Stationen an den Hauptverbindungsstraßen. In Hechingen-Stein wird so eine Station seit etlichen Jahren ausgegraben. Sie war gleichzeitig Teil einer "villa rustica", eines römischen Landguts. So konnten die Reisenden mit Produkten vom eigenen Hof verwöhnt werden. Noch heute können Besucher dort erfahren, wie großzügig die Römer gebaut haben: Das Landgut in Hechingen-Stein verfügte nicht nur über ein prächtiges Verwaltungsgebäude, sondern auch über Werkstätten, Stallungen, einen Tempelbezirk und sogar eine eigene Brauerei.