Dokumentation
Die Kirche bin ich - Wie der Papst unfehlbar wurde
Warum eskalieren in der katholischen Kirche die Flügelkämpfe zwischen "Konservativen" und "Reformern" heute oft so heftig? Hängt das mit der "Unfehlbarkeit" des Papstes zusammen?
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 06.11.2026
- 12:10 - 12:50 Uhr
Und woher kommt der Eindruck, Rom erhebe den Anspruch, die "ewig gültige, unveränderliche" katholische Lehre zu verteidigen?
Die vorliegende Dokumentation zeigt, dass darin das Erste Vatikanische Konzil (1869-70) und die von Papst Pius IX. beanspruchte Unfehlbarkeit mit ungeheurer Macht nachwirken. Denn davor war die Kirche in Fragen der Lehre und der Strukturen vielfach offener gewesen und hatte auch innovative Wege beschritten. Der Film hilft, die Gegenwart auf dem Hintergrund der antimodernen "Neuerfindung" des Katholizismus im 19. Jahrhundert zu verstehen.
Bild oben (Spielszene): Papst Pius IX. (Otto Jankovich) verkündete das Unfehlbarkeitsdogma im von Unwettern verdunkelten Petersdom.
Eine Dokumentation von Klaus Steindl