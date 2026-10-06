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Papst Pius IX. (Otto Jankovich) verkündete das Unfehlbarkeitsdogma im von Unwettern verdunkelten Petersdom.

Dokumentation

Die Kirche bin ich - Wie der Papst unfehlbar wurde

Warum eskalieren in der katholischen Kirche die Flügelkämpfe zwischen "Konservativen" und "Reformern" heute oft so heftig? Hängt das mit der "Unfehlbarkeit" des Papstes zusammen?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.11.2026
12:10 - 12:50 Uhr

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Geschichtsdokumentationen

Geschichte

Und woher kommt der Eindruck, Rom erhebe den Anspruch, die "ewig gültige, unveränderliche" katholische Lehre zu verteidigen?

Vierzehn Statuen stehen auf der Umrandung des Petersplatzes im Vatikan, dargestellt in historischer Bekleidung. Der Himmel im Hintergrund ist klar und blau.
Statuen auf der Umrandung des Petersplatzes im Vatikan.
Quelle: METAFILM

Die vorliegende Dokumentation zeigt, dass darin das Erste Vatikanische Konzil (1869-70) und die von Papst Pius IX. beanspruchte Unfehlbarkeit mit ungeheurer Macht nachwirken. Denn davor war die Kirche in Fragen der Lehre und der Strukturen vielfach offener gewesen und hatte auch innovative Wege beschritten. Der Film hilft, die Gegenwart auf dem Hintergrund der antimodernen "Neuerfindung" des Katholizismus im 19. Jahrhundert zu verstehen.

Bild oben (Spielszene): Papst Pius IX. (Otto Jankovich) verkündete das Unfehlbarkeitsdogma im von Unwettern verdunkelten Petersdom.

Eine Dokumentation von Klaus Steindl

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