Die illegalen Nazis in Österreich - Als die NSDAP verboten war

NSDAP Mitgliedausweis.

Quelle: PAMMER FILM

Als Antwort auf den Putschversuch werden tausende Mitglieder der NSDAP inhaftiert. Hitler gelingt es jedoch von Deutschland aus die Repressionen gegen seine Parteigenossen zu mildern und schafft es im Jahr 1938 sogar den Nationalsozialisten Seyß-Inquardt als Innenminister in Österreich einzusetzen.



Damit bewegen sich die Nazis nun endgültig nicht mehr in der Illegalität und jegliche Einschränkung ihrer Partei wurde aufgehoben. Besiegelt wurde diese Wende durch den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938. Die Dokumentation zeichnet den Weg der NSDAP von der rechtswidrigen Vereinigung, hin zur führenden Macht nach.



Ein Film von Wolfgang Winkler.