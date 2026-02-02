Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine dunkle Szene, in der eine Person in einem Anzug von hinten zu sehen ist. Die Person steht vor einer Wand, die mit mehreren Plakaten bedeckt ist. Die Plakate zeigen symbolische Elemente und Texte in roter und schwarzer Schrift, darunter ein Hakenkreuz und die Worte „Heil Hitler“. Einige der Texte sind mit schwarzer oder weißer Farbe überklebt oder durchgestrichen, was einen Akt der Zensur oder Ablehnung darstellt. Das Licht fällt von einer Quelle oben rechts, wodurch eine dramatische Licht- und Schattensituation entsteht und die Umgebung verstärkt wird. Die Atmosphäre ist ernst und historisch aufgeladen, was auf das Thema des Bildes hindeutet.

Dokumentation

Die illegalen Nazis in Österreich - Als die NSDAP verboten war

1927 stand die NSDAP, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, erstmals auf den Stimmzetteln der noch jungen Ersten Republik Österreich.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
10.03.2026
22:25 - 23:15 Uhr

Als Kleinstpartei fuhr sie jedoch in Österreich lange Zeit keine nennenswerten Wahlerfolge ein.

Das Bild zeigt eine historische Szene aus dem Juli-Putsch 1934 in Österreich. Im Vordergrund sind zwei Männer zu sehen, die einen festgenommene Person, einen Putschisten, begleiten. Der festgenommene Mann trägt eine hellfarbene Hose und ein Hemd. Einer der beiden Begleiter ist in einer uniformähnlichen Kleidung, der andere trägt Anzug und Hut. Im Hintergrund erkennt man eine Straßenansicht, die von Gebäuden gesäumt ist, deren Fassaden zum Teil mit Plakaten bedeckt sind. Auf der linken Seite sind einige Soldaten oder Polizisten in Uniform aufgereiht, die die Situation beobachten. Die Straßen sind leer, und es gibt Anzeichen von Unruhe in der Umgebung. Die Bildqualität ist schwarz-weiß und hat einen historischen Charakter, was die Atmosphäre der damaligen Zeit widerspiegelt.
Juliputsch 1934; Verhaftung eines Putschisten.
Quelle: PAMMER FILM

Als die Mutterpartei in den 1930er Jahren jedoch in Deutschland immer mehr an Bedeutung gewann, drängten die Nazis auch in Österreich an die Macht. Das austrofaschistische Regime unter Engelbert Dollfuß reagierte darauf, indem sie die Partei verbot.

In den knappen fünf Jahren der Illegalität verbreiteten die Nationalsozialisten Terror und verübten Anschläge. Im Untergrund bauen sie ihr Netzwerk jedoch auch in dieser Zeit weiter aus. 1934 scheitert ein Putschversuch der österreichischen Nationalsozialisten, Engelbert Dollfuß wird allerdings verletzt und stirbt.

Das Bild zeigt einen offenen Mitgliedsausweis der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP). Der Ausweis ist in einem neutralen Farbton und auf einer dunklen Unterlage platziert, die den Kontrast erhöht. Im oberen Teil des Ausweises steht der Schriftzug „Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei (Südtirolbewegung)“, gefolgt von der Mitgliedsnummer. Unterhalb dieser Überschrift befinden sich mehrere handschriftliche Einträge, die persönliche Informationen des Mitglieds enthalten, wie Name, Geburtsdatum, Beruf und Wohnort. Auf der rechten Seite des Ausweises ist ein Passfoto des Mitglieds abgebildet. Die Person trägt einen formellen Anzug und hat einen neutralen Gesichtsausdruck. Der Ausweis enthält auch verschiedene Stempel und möglicherweise Unterschriften, die die Echtheit und Registrierung belegen. Die Ränder des Ausweises sind rot, während der Innenteil beige ist. Der Eindruck des Ausweises vermittelt ein Gefühl der historischen Authentizität und des Kontextes aus der Zeit der illegalen Aktivitäten der NSDAP.
NSDAP Mitgliedausweis.
Quelle: PAMMER FILM

Als Antwort auf den Putschversuch werden tausende Mitglieder der NSDAP inhaftiert. Hitler gelingt es jedoch von Deutschland aus die Repressionen gegen seine Parteigenossen zu mildern und schafft es im Jahr 1938 sogar den Nationalsozialisten Seyß-Inquardt als Innenminister in Österreich einzusetzen.

Damit bewegen sich die Nazis nun endgültig nicht mehr in der Illegalität und jegliche Einschränkung ihrer Partei wurde aufgehoben. Besiegelt wurde diese Wende durch den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938. Die Dokumentation zeichnet den Weg der NSDAP von der rechtswidrigen Vereinigung, hin zur führenden Macht nach.

Ein Film von Wolfgang Winkler.

