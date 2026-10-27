Der Warschauer Pakt - Militärisches Bollwerk des Ostblocks

Ausstellungsmonitore im Europäischen Zentrum der Solidarität in Danzig, Polen.

Quelle: ORF/Clever Contents.

Regisseurin Barbara Puskás beleuchtet die historischen Ereignisse auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und besucht die entscheidenden Schauplätze des Kalten Kriegs in Berlin, Prag und Danzig.



In der ehemaligen Lenin-Werft in Danzig entstand die Solidarnosc-Bewegung: Angeführt von Lech Walesa zwang die 10 Millionen Mitglieder starke Gewerkschaft das kommunistische Regime ab 1980 unblutig in die Knie.



Am ehemaligen Sitz der sowjetischen Militärführung Berlin-Karlshorst forscht Historiker Matthias Uhl zu den geheimen Operationsplänen des Warschauer Pakts, die ein erschreckendes Szenario für einen potenziellen Dritten Weltkrieg zeigen. Trotz seines militärischen Untergangs im Jahr 1991 lebt die Ideologie des Warschauer Pakt vielerorts weiter, meint die Schweizer Historikerin und Politikwissenschaftlerin Regula Stämpfli.



Matej Bílýs Arbeiten werfen ein neues Licht auf die internen Dynamiken der Allianz. So wird der Mythos einer partnerschaftlichen Allianz entzaubert und dargelegt, wie das Bündnis im Inneren von einer Mischung aus erdrückender sowjetischer Dominanz, extremer bürokratischer Starrheit und tiefen Interessenkonflikten geprägt war.