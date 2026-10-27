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Rostiger Stacheldraht mit einer unscharfen Bunkerstadt im Hintergrund

Dokumentation

Der Warschauer Pakt - Militärisches Bollwerk des Ostblocks

Am 14. Mai 1955 wurde der "Warschauer Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand" gegründet - außenpolitisch oft als Gegenpart zur NATO begriffen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
01.12.2026
22:25 - 00:00 Uhr

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Geschichtsdokumentationen

Geschichte

Die Sowjetunion, Polen, die DDR, die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Albanien sind die Gründungsmitglieder des sogenannten Warschauer Pakts, der erst 1991 nach dem Ende des Kalten Krieges offiziell aufgelöst wird.

Gegenpart zur NATO

Ein marodes graues Tor mit zwei roten Sternen
Ehemaliger Militärstützpunkt Wünsdorf, Deutschland.
Quelle: ORF/Clever Contents.

Gegründet 1955 als Reaktion auf die Westintegration und NATO-Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland, formierte der Warschauer Pakt die Streitkräfte des sowjetischen Einflussbereichs zu einer straff geführten Militärallianz.

Der Warschauer Pakt wurde von acht sozialistischen Staaten unterzeichnet: der Sowjetunion (UdSSR), Polen, der DDR, der Tschechoslowakei (CSSR), Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Albanien. China wohnte den Verhandlungen als Beobachter bei.

Starke Truppenpräsenz

Ein dunkelgrüner Panzer auf einem grauen Steinpodest vor Bäumen
Panzer auf Podest, beim Museum Berlin-Karlshorst (ehem. Hauptquartier KGB), Deutschland
Quelle: ORF/Clever Contents.

Die militärische Ausrichtung des Paktes war von einer konsequenten Offensivdoktrin geprägt. Mit einer immensen Truppenpräsenz - allein die sowjetische Westgruppe in der DDR umfasste zeitweise über 330.000 Soldaten - setzte das Bündnis auf eine hohe Mobilmachungsbereitschaft und maximale Beweglichkeit, um im Ernstfall tiefe Vorstöße in gegnerisches Gebiet auszuführen.

Gleichzeitig diente der Pakt der Sowjetunion als Instrument, um die politische und militärische Kontrolle über die Satellitenstaaten zu sichern, was sich unter anderem in der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 zeigte.

Kubakrise: Gefährlichster Höhepunkt

Eine blau bemalte Mauer mit vielen Beschriftungen
John-Lennon Mauer in Prag, Tschechien
Quelle: ORF/Clever Contents.

Den absoluten und gefährlichsten Höhepunkt erreichte diese bipolare Konfrontation im Oktober 1962 mit der Kubakrise, als die Menschheit 13 Tage lang unmittelbar am Rande eines atomaren Weltkriegs stand. Mit Michail Gorbatschows politischen Reformen ab 1989 verlor das Bündnis seine ideologische und strukturelle Basis.

Am 1. Juli 1991 wurde der Warschauer Pakt offiziell aufgelöst. Diese historische Zäsur stellte die nationale Souveränität der osteuropäischen Staaten wieder her und ebnete den Weg für eine grundlegende Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur, in deren Folge mehrere ehemalige Paktmitglieder später der NATO beitraten.

Entzauberung des Mythos einer partnerschaftlichen Allianz

Eine angeschnittene Monitorwand
Ausstellungsmonitore im Europäischen Zentrum der Solidarität in Danzig, Polen.
Quelle: ORF/Clever Contents.

Regisseurin Barbara Puskás beleuchtet die historischen Ereignisse auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und besucht die entscheidenden Schauplätze des Kalten Kriegs in Berlin, Prag und Danzig.

In der ehemaligen Lenin-Werft in Danzig entstand die Solidarnosc-Bewegung: Angeführt von Lech Walesa zwang die 10 Millionen Mitglieder starke Gewerkschaft das kommunistische Regime ab 1980 unblutig in die Knie.

Am ehemaligen Sitz der sowjetischen Militärführung Berlin-Karlshorst forscht Historiker Matthias Uhl zu den geheimen Operationsplänen des Warschauer Pakts, die ein erschreckendes Szenario für einen potenziellen Dritten Weltkrieg zeigen. Trotz seines militärischen Untergangs im Jahr 1991 lebt die Ideologie des Warschauer Pakt vielerorts weiter, meint die Schweizer Historikerin und Politikwissenschaftlerin Regula Stämpfli.

Matej Bílýs Arbeiten werfen ein neues Licht auf die internen Dynamiken der Allianz. So wird der Mythos einer partnerschaftlichen Allianz entzaubert und dargelegt, wie das Bündnis im Inneren von einer Mischung aus erdrückender sowjetischer Dominanz, extremer bürokratischer Starrheit und tiefen Interessenkonflikten geprägt war.

Ein Film von Barbara Puskás.

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