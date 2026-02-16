Dokumentation
Der Vorarlberger Rheticus - Kopernikus' genialer Schüler
Georg Joachim Rheticus - der Mathematiker war einer der berühmtesten Feldkircher und Schüler von Nikolaus Kopernikus.
Als Schüler des Astronomen Nikolaus Kopernikus (1473 - 1543) arbeitete Rheticus wesentlich an der Fertigstellung des Manuskripts "De revolutionibus orbium coelestium" mit.
Kopernikus beschreibt darin eine Erkenntnis, die das Weltbild erschüttert: Die Erde dreht sich um die Sonne! Rheticus kann Kopernikus überzeugen, sein bahnbrechendes Werk zu veröffentlichen. An ihn erinnert das Sonnenuhr-Denkmal vor dem Feldkircher Dom.