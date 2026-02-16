Hauptnavigation

Der Vorarlberger Rheticus - Kopernikus' genialer Schüler

Georg Joachim Rheticus - der Mathematiker war einer der berühmtesten Feldkircher und Schüler von Nikolaus Kopernikus.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.03.2026
12:00 - 12:25 Uhr

Sonnenuhr-Denkmal vor dem Feldkircher Dom
Quelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

Als Schüler des Astronomen Nikolaus Kopernikus (1473 - 1543) arbeitete Rheticus wesentlich an der Fertigstellung des Manuskripts "De revolutionibus orbium coelestium" mit.

Kopernikus beschreibt darin eine Erkenntnis, die das Weltbild erschüttert: Die Erde dreht sich um die Sonne! Rheticus kann Kopernikus überzeugen, sein bahnbrechendes Werk zu veröffentlichen. An ihn erinnert das Sonnenuhr-Denkmal vor dem Feldkircher Dom.

