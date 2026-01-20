Dokumentation
Der Schmuck der Monarchen - Die Macht des Hofjuweliers
Kaum jemand sah mehr vom Innenleben der Herrscherhöfe als die Hofjuweliere.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 28.02.2026
- 10:00 - 10:45 Uhr
Ob Köchert bei den Habsburgern, Cartier am Pariser Königshof, Fabergé beim Zaren oder Wellendorff bei den Reichen und Schönen im Casino-Paradies Baden-Baden – sie alle gingen mit den Monarchen, die sie bedienten, eine einzigartige Symbiose ein.
Die Pracht der Juwelen verlieh den Kaisern, Königen und ihren Frauen die Aura der Macht und legitimierte sie in Zeiten der Monarchendämmerung. Die Juweliere ihrerseits machten das Geschäft ihres Lebens und schrieben ihre Namen in die Unsterblichkeit ein.
Sandra Rak hat sich das Zusammenwirken von Macht und Edelstein in dieser Neuproduktion erstmals umfassend angesehen und bringt quer durch das Europa des ausgehenden 19. Jahrhunderts die berühmtesten Beispiele dafür.
Buch: Andreas und Carola Augustin
Regie: Sandra Rak