Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Geschichte
  4. Der Schmuck der Monarchen - Die Macht des Hofjuweliers
Das Bild zeigt eine Nahaufnahme von zwei funkelnden, sternförmigen Schmuckstücken, die in einem glänzenden blauen Stoff gebettet sind. Die Sterne bestehen aus dem glänzenden Material, das mit vielen kleinen, glitzernden Steinen besetzt ist, was ihnen einen eleganten und opulenten Eindruck verleiht. Der Hintergrund ist weich verschwommen und hebt die Schmuckstücke deutlich hervor. Die Gesamtkomposition vermittelt ein Gefühl von Luxus und Raffinesse, passend zum Thema des Hofjuweliers und der Pracht der Monarchen.

Dokumentation

Der Schmuck der Monarchen - Die Macht des Hofjuweliers

Kaum jemand sah mehr vom Innenleben der Herrscherhöfe als die Hofjuweliere.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.02.2026
10:00 - 10:45 Uhr

Mehr

Geschichtsdokumentationen

Geschichte

Ob Köchert bei den Habsburgern, Cartier am Pariser Königshof, Fabergé beim Zaren oder Wellendorff bei den Reichen und Schönen im Casino-Paradies Baden-Baden – sie alle gingen mit den Monarchen, die sie bedienten, eine einzigartige Symbiose ein.

Das Bild zeigt das Innere einer offenen, goldenen Taschenuhr. Der Mechanismus ist gut sichtbar und besteht aus verschiedenen metallischen Komponenten, darunter Zahnräder und Federn, die sich präzise ineinanderfügen. Die goldene Oberfläche der Uhr glänzt, während die dunkleren Teile des Mechanismus, wie Schrauben und einige Federn, einen Kontrast bilden. Der Hintergrund ist neutral und unscharf, was den Fokus auf die Uhr selbst lenkt. Diese Taschenuhr wird in Verbindung mit dem Thema des Films "Der Schmuck der Monarchen" gebracht, der sich mit der Geschichte und Bedeutung von Hofjuwelen und deren Machteinfluss befasst.
Breguet Uhr vom Wiener Kongress 1814.
Quelle: D 5 Produktion

Die Pracht der Juwelen verlieh den Kaisern, Königen und ihren Frauen die Aura der Macht und legitimierte sie in Zeiten der Monarchendämmerung. Die Juweliere ihrerseits machten das Geschäft ihres Lebens und schrieben ihre Namen in die Unsterblichkeit ein.

Sandra Rak hat sich das Zusammenwirken von Macht und Edelstein in dieser Neuproduktion erstmals umfassend angesehen und bringt quer durch das Europa des ausgehenden 19. Jahrhunderts die berühmtesten Beispiele dafür.

Buch: Andreas und Carola Augustin
Regie: Sandra Rak

Das Bild zeigt einen prächtigen Ring, der auf einem blauen Stoffhintergrund platziert ist. Der Ring hat eine runde Form und ist von zahlreichen kleinen, funkelnden Brillanten umgeben. In der Mitte des Rings befindet sich ein rotes Element, das den Eindruck eines Monogramms hat, wobei dieses durch eine filigrane, silberne oder metallische Umrandung ergänzt wird. Der Ring strahlt eine opulente und königliche Ausstrahlung aus, was auf seine Zugehörigkeit zu den Monarchen hindeutet. Der Hintergrund ist weich und einfarbig, was den Fokus auf die Details des Rings lenkt.
Kaiserlicher Ring mit Monogramm und Brilliantenbesatz aus dem 19. Jahrhundert.
Quelle: D 5 Produktion

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.