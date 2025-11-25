Dokumentation
Der Raub der Kronjuwelen
Wien, November 1918: Kurz vor dem Untergang der Habsburgermonarchie verschwinden die Kronjuwelen aus der Hofburg - darunter die Kaiserkrone Rudolfs II. und der legendäre Diamant "Florentiner".
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 25.11.2025
- 22:25 - 23:10 Uhr
Es ist der Beginn eines der spektakulärsten Kunstraube der europäischen Geschichte - und eines Rätsels, das bis heute ungelöst ist. Die Spuren der Schätze lassen sich bis nach Genf und Paris rekonstruieren. Viele Stücke wurden zerlegt und die Edelsteine einzeln verkauft.
Am Morgen des 1. November 1918, nur wenige Tage vor dem Ende der k.u.k. Monarchie, lässt Kaiser Karl I. die Schatzkammer in der Wiener Hofburg öffnen - und Österreichs Kronjuwelen entnehmen. Die legendäre Kaiserkrone Rudolfs II., die diamantene Krone der Kaiserin Elisabeth, Colliers, Armreifen und der sagenumwobene "Florentiner", ein 137-karätiger gelber Diamant, werden aus den Vitrinen VII und XIII der Schatzkammer abtransportiert.
Es ist der Beginn eines der spektakulärsten Kunstraube der europäischen Geschichte - und eines Rätsels, das bis heute ungelöst ist.
Regisseur Wolfgang Winkler folgt in seiner Dokumentation "Der Raub der Kronjuwelen" den Spuren dieser verschwundenen Schätze. Er erzählt die letzten Tage der Habsburgermonarchie als spannendes Historiendrama, in dem Loyalität, Machtgier und Verzweiflung untrennbar ineinandergreifen.
Zwischen der kaiserlichen Familie im Exil in der Schweiz, geheimnisvollen Juwelenhändlern und einem internationalen Netz von Mittelsmännern entfaltet sich eine Geschichte voller Intrigen: Der gewiefte Sekretär Bruno Steiner de Valmont, der Zürcher Juwelier Alphonse Sondheimer und die Pariser Diamantenhändler Bienenfeld werden zu Hauptfiguren in einem Krimi, dessen Schauplätze von Wien bis Genf und Paris reichen - und dessen Spuren bis in heutige Auktionshäuser wie Sotheby's führen. Der Film zeichnet das Schicksal von Kaiser Karl I. nach, der nach dem Zusammenbruch der Monarchie auf eine Wiederherstellung des Thrones hofft - und den Familienschatz als letzte Legitimation und Finanzreserve betrachtet.
Doch die Geschichte endet tragisch: Viele der Pretiosen werden zerlegt, die Edelsteine verkauft, der "Florentiner" zerschnitten - und der Kaiser stirbt verbannt auf Madeira. Mit historischen Dokumenten, Experteninterviews und Reenactments macht der Film Geschichte lebendig.
Kunsthistorikerin Katrin Unterreiner, Historiker Hannes Leidinger, Juwelenexpert*innen des Dorotheums und von Sotheby's in Genf und Kurator*innen der kaiserlichen Schatzkammer Wien geben Einblick in das verschwundene Erbe der Habsburger - und in den Mythos der Macht, den diese Juwelen bis heute ausstrahlen. Mehr als ein Jahrhundert nach dem Verschwinden der Kronjuwelen macht sich Wolfgang Winkler auf eine faszinierende Spurensuche zwischen Legende, Habgier und Hoffnung.
Hatte Karl das Recht, die Juwelen zu entnehmen? Was wurde aus dem Schatz? Und - sind in der Kaiserkrone in der Wiener Schatzkammer wirklich noch die ursprünglichen Diamanten?
Eine Dokumentation von Wolfgang Winkler.