Das Bild zeigt eine prächtige Krone, die als Kaiserkrone bekannt ist. Sie ist aus goldfarbenem Material gefertigt und reich verziert mit Perlen, Edelsteinen und kunstvollen Verzierungen. In der Mitte der Krone befindet sich ein großer, rosa Edelstein, umgeben von weiteren glitzernden Steinen und schimmernden Perlen. Der obere Teil der Krone weist eine geschwungene Form auf und ist mit einer feinen Goldverzierung sowie zahlreichen kleinen Schmucksteinen dekoriert. Der Hintergrund ist dunkel und unscharf, wodurch die Krone im Vordergrund stark hervorsticht. Diese Krone gehört zur Kaiserlichen Schatzkammer in der Wiener Hofburg und hat eine historische Bedeutung im Zusammenhang mit der Habsburgermonarchie.

Dokumentation

Der Raub der Kronjuwelen

Wien, November 1918: Kurz vor dem Untergang der Habsburgermonarchie verschwinden die Kronjuwelen aus der Hofburg - darunter die Kaiserkrone Rudolfs II. und der legendäre Diamant "Florentiner".

Es ist der Beginn eines der spektakulärsten Kunstraube der europäischen Geschichte - und eines Rätsels, das bis heute ungelöst ist. Die Spuren der Schätze lassen sich bis nach Genf und Paris rekonstruieren. Viele Stücke wurden zerlegt und die Edelsteine einzeln verkauft.

Das Bild zeigt die Kuppel des Michaelertors der Wiener Hofburg. Die Kuppel ist aus grünem Kupfer und weist goldene Verzierungen auf. An der Spitze der Kuppel befindet sich eine weitere Skulptur, umgeben von mehreren anderen dekorativen Elementen. Im Hintergrund sind helle Wolken und ein blauer Himmel sichtbar. Das Gebäude ist in einem klassischen architektonischen Stil gehalten, mit geschwungenen Linien und reichhaltigen Details an den Fassaden.
Kuppel des Michaelertors, Wiener Hofburg.
Quelle: Pammer Film

Am Morgen des 1. November 1918, nur wenige Tage vor dem Ende der k.u.k. Monarchie, lässt Kaiser Karl I. die Schatzkammer in der Wiener Hofburg öffnen - und Österreichs Kronjuwelen entnehmen. Die legendäre Kaiserkrone Rudolfs II., die diamantene Krone der Kaiserin Elisabeth, Colliers, Armreifen und der sagenumwobene "Florentiner", ein 137-karätiger gelber Diamant, werden aus den Vitrinen VII und XIII der Schatzkammer abtransportiert.

Es ist der Beginn eines der spektakulärsten Kunstraube der europäischen Geschichte - und eines Rätsels, das bis heute ungelöst ist.

Das Bild zeigt einen jungen Mann in einer formellen Uniform. Er sitzt auf einem roten, gepolsterten Sessel mit goldenen Akzenten. Der Mann hat einen schmalen Oberkörper und trägt eine elegante Militäruniform in Blau, die mit verschiedenen Abzeichen und Orden geschmückt ist. Er hat kurz geschnittenes, braunes Haar und einen kleinen, gepflegten Schnurrbart. Der Hintergrund des Bildes ist unscharf, mit einer weichen, lichteinfallenden Textur, die die Aufmerksamkeit auf den Mann lenkt. Er schaut direkt in die Kamera und hat einen ernsten, nachdenklichen Gesichtsausdruck. Die Lichtverhältnisse sind warm und betonen die Farben der Uniform sowie die Struktur des Sessels. Das Bild ist Teil des historischen Kontextes des Films „Der Raub der Kronjuwelen“, der sich mit dem Verschwinden der Kronjuwelen der Habsburgermonarchie im Jahr 1918 beschäftigt.
Kaiser Karl I.
Quelle: Pammer Film

Regisseur Wolfgang Winkler folgt in seiner Dokumentation "Der Raub der Kronjuwelen" den Spuren dieser verschwundenen Schätze. Er erzählt die letzten Tage der Habsburgermonarchie als spannendes Historiendrama, in dem Loyalität, Machtgier und Verzweiflung untrennbar ineinandergreifen.

Zwischen der kaiserlichen Familie im Exil in der Schweiz, geheimnisvollen Juwelenhändlern und einem internationalen Netz von Mittelsmännern entfaltet sich eine Geschichte voller Intrigen: Der gewiefte Sekretär Bruno Steiner de Valmont, der Zürcher Juwelier Alphonse Sondheimer und die Pariser Diamantenhändler Bienenfeld werden zu Hauptfiguren in einem Krimi, dessen Schauplätze von Wien bis Genf und Paris reichen - und dessen Spuren bis in heutige Auktionshäuser wie Sotheby's führen. Der Film zeichnet das Schicksal von Kaiser Karl I. nach, der nach dem Zusammenbruch der Monarchie auf eine Wiederherstellung des Thrones hofft - und den Familienschatz als letzte Legitimation und Finanzreserve betrachtet.

Das Bild zeigt ein Detail der Kaiserkrone, die Teil der Kaiserlichen Schatzkammer in der Wiener Hofburg ist. Die Krone ist aufwändig verziert mit goldenen und silbernen Elementen sowie einer Vielzahl von Perlen. Im Zentrum befindet sich ein großer, rosafarbener Edelstein. Es sind auch kleine, quadratische Steine um den Edelstein herum sichtbar, die einen glitzernden Effekt erzeugen. Der Hintergrund der Krone ist mit einem tiefen Rotton ausgekleidet, der einen Kontrast zu den goldenen Verzierungen bildet. Die Bildkomposition hebt die filigrane Handwerkskunst und den Reichtum der Kronjuwelen hervor.
Detail der Kaiserkrone, Kaiserliche Schatzkammer in der Wiener Hofburg.
Quelle: Pammer Film

Doch die Geschichte endet tragisch: Viele der Pretiosen werden zerlegt, die Edelsteine verkauft, der "Florentiner" zerschnitten - und der Kaiser stirbt verbannt auf Madeira. Mit historischen Dokumenten, Experteninterviews und Reenactments macht der Film Geschichte lebendig.

Kunsthistorikerin Katrin Unterreiner, Historiker Hannes Leidinger, Juwelenexpert*innen des Dorotheums und von Sotheby's in Genf und Kurator*innen der kaiserlichen Schatzkammer Wien geben Einblick in das verschwundene Erbe der Habsburger - und in den Mythos der Macht, den diese Juwelen bis heute ausstrahlen. Mehr als ein Jahrhundert nach dem Verschwinden der Kronjuwelen macht sich Wolfgang Winkler auf eine faszinierende Spurensuche zwischen Legende, Habgier und Hoffnung.

Hatte Karl das Recht, die Juwelen zu entnehmen? Was wurde aus dem Schatz? Und - sind in der Kaiserkrone in der Wiener Schatzkammer wirklich noch die ursprünglichen Diamanten?

Eine Dokumentation von Wolfgang Winkler.

