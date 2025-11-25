Der Raub der Kronjuwelen

Detail der Kaiserkrone, Kaiserliche Schatzkammer in der Wiener Hofburg.

Quelle: Pammer Film

Doch die Geschichte endet tragisch: Viele der Pretiosen werden zerlegt, die Edelsteine verkauft, der "Florentiner" zerschnitten - und der Kaiser stirbt verbannt auf Madeira. Mit historischen Dokumenten, Experteninterviews und Reenactments macht der Film Geschichte lebendig.



Kunsthistorikerin Katrin Unterreiner, Historiker Hannes Leidinger, Juwelenexpert*innen des Dorotheums und von Sotheby's in Genf und Kurator*innen der kaiserlichen Schatzkammer Wien geben Einblick in das verschwundene Erbe der Habsburger - und in den Mythos der Macht, den diese Juwelen bis heute ausstrahlen. Mehr als ein Jahrhundert nach dem Verschwinden der Kronjuwelen macht sich Wolfgang Winkler auf eine faszinierende Spurensuche zwischen Legende, Habgier und Hoffnung.



Hatte Karl das Recht, die Juwelen zu entnehmen? Was wurde aus dem Schatz? Und - sind in der Kaiserkrone in der Wiener Schatzkammer wirklich noch die ursprünglichen Diamanten?