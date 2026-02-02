Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine nachgestellte Szene aus dem Film "Der Prominententransport 1938 - Mythos der Lagerstraße". In einem geschlossenen Raum, vermutlich einem Zugabteil, sitzen sechs Männer, die nachdenklich nach oben schauen. Die Wände des Abteils sind mit einer hellbraunen, strukturierten Stoffverkleidung bedeckt. Die Männer tragen verschiedene historische Anzüge aus der Zeit der ersten Republik in Österreich, was auf die Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg hinweist. Ihre Gesichtsausdrücke zeigen Besorgnis und Nachdenklichkeit. Die Beleuchtung ist schwach und erzeugt eine ernste Stimmung. Im Hintergrund sind nur schwache Umrisse von weiteren Sitzplätzen und einigen Gegenständen erkennbar. Es gibt keine Fenster, die Sicht nach außen ist also nicht möglich. Das Bild vermittelt eine Atmosphäre der Anspannung und des Unbehagens, passend zur Thematik der Verfolgung und Unterdrückung in der Zeit des Nationalsozialismus.

Der Prominententransport 1938 - Mythos der Lagerstraße

Die nationalsozialistische Diktatur duldete keine Gegenstimmen. Wer als Gegner des Regimes galt, wurde verfolgt, in Konzentrationslagern festgehalten oder gar ermordet.

10.03.2026
23:15 - 00:05 Uhr

Schon vor der offiziellen Machtergreifung der Nationalsozialisten in Österreich führten diese Listen über, ihnen politisch oppositionell gesinnte, Personen.

Das Bild zeigt eine nachgestellte Szene, die in einem schmalen, rautenförmigen Raum spielt, der von schummrigem Licht durchflutet wird. Im Vordergrund sind zwei Personen zu sehen, die nebeneinander gehen. Beide tragen dunkle, historische Uniformen, die an die Zeit des Nationalsozialismus erinnern. Eine der Personen hält ein Gewehr in der Hand. Im Hintergrund ist ein Zug zu erkennen, der noch im Dämmerlicht steht. Die Wagen des Zuges sind dunkel und wirken altmodisch, mit wenigen erkennbaren Fenstern. Um den Zug herum schwebt leichter Nebel, was zu einer düsteren Stimmung beiträgt. Auf der linken Seite des Bildes gibt es eine Lichtquelle, vermutlich eine Lampe, die einen sanften Lichtstrahl auf den Boden wirft. Die gesamte Szenerie vermittelt ein Gefühl von Geheimnis und Anspannung, angedeutet durch die dämpfende Atmosphäre und die historische Kulisse.
Nachgestellte Szene.
Quelle: PAMMER FILM

Nur wenige Wochen nach dem sogenannten "Anschluss" Österreichs an Deutschland verließ abends ein Zug den Wiener Westbahnhof. Im Zug waren Politiker aus der Zeit der Ersten Republik und des Austrofaschismus.

Sozialisten, Kommunisten, Monarchisten und andere Gegner des Nationalsozialismus wurden gemeinsam in das Konzentrationslager Dachau gebracht. Nach dem Krieg wird diese Deportation unter dem Namen "Prominententransport" bekannt, weil unter den Abtransportierten bekannte Persönlichkeiten wie etwa Leopold Figl, Franz Olah und Alfons Gorbach waren.

Das Bild zeigt eine anonyme, karge Landschaft im Konzentrationslager Dachau. Die Ansicht ist durch eine lange, gerade Allee geprägt, die von hohen, schlanken Bäumen gesäumt wird. Diese Bäume haben im Winter keine Blätter und wirken kahl. Der Boden ist mit einer dünnen Schicht Schnee bedeckt, was der Szenerie eine düstere Atmosphäre verleiht. Am Ende der Allee ist ein großes, helles Gebäude sichtbar, das im Hintergrund liegt. Der Himmel ist leicht bewölkt und insgesamt grau, was zur melancholischen Stimmung des Bildes beiträgt. Die Atmosphäre vermittelt ein Gefühl von Kälte und Einsamkeit, und es sind keine Menschen auf dem Bild zu sehen. Der gesamte Anblick ist eindringlich und erinnernd an die Geschichte des Ortes.
KZ Dachau, Lagerstraße.
Quelle: PAMMER FILM

Die gemeinsame Zeit im Konzentrationslager prägt die Überlebenden über die Zeit der Verfolgung hinaus. Viele der Überlebenden bekleiden in der Zweiten Republik wichtige politische Ämter.

Das geteilte Erlebnis der Verfolgung durch die Faschisten bestärkt die Politiker darin, über Gesinnungsgrenzen hinaus, für ein friedliches Österreich der Kooperation einzustehen.

Ein Film von Wolfgang Winkler.

