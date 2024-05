Der Hitler-Fake - Geschichte einer Jahrhundertfälschung

Die Dokumentation von Christian Bock beleuchtet den Skandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher, die vom STERN gekauft und in Auszügen publiziert wurden. Zeitzeugen erinnern sich. Der STERN gibt Akteneinsicht.

Quelle: ZDF/SWR/Chris Gruber

Reporter Gerd Heidemann, der die vermeintlichen Tagebücher Adolf Hitlers für den "stern" kaufte, ist heute 91 Jahre alt. Er fühlt sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Für das Filmprojekt "Der Hitler-Fake" öffnete er sein Archiv in einem Hamburger Keller und machte auch bislang unveröffentlichte Dokumente zugänglich, außerdem sämtliche aufgezeichnete Telefonate mit dem Fälscher Konrad Kujau.

Doch viele Fragen sind noch unbeantwortet. Warum schrieb Kujau so explizit über Hitlers Privatleben, über Hunde, Magenverstimmungen, Eva Braun und homosexuelle NS-Funktionäre? In "Der Hitler-Fake" sind Fälschungen Kujaus zu sehen, die jenseits des Medienskandals noch ein anderes Licht auf die Tagebücher werfen: Der Holocaust sollte relativiert, Hitler und damit auch das deutsche Volk in der Verantwortung für millionenfachen Mord entlastet werden - und der "Führer" sollte als eine menschliche Gestalt mit im Grunde guten Absichten gezeichnet werden.