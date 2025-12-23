Hauptnavigation

Das älteste handgeschriebene Dokument in Buchform, das einst Teil der dekorativen Umhüllung einer Mumie war, deshalb bekam es den Namen „Mumienbuch“.

Das Grazer Mumienbuch

An der Bibliothek der Karl-Franzens-Universität Graz stieß man durch Zufall auf eine wissenschaftliche Sensation: Ein ägyptischer Papyrus aus dem 3. Jahrhundert vor Christus gilt derzeit als das älteste handgeschriebene Dokument in Buchform.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
29.01.2026
11:45 - 12:10 Uhr

Das Fragment ist rund 400 Jahre älter als die bislang bekannten ersten Bücher der Welt. Nach einer monatelangen Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen verfestigt sich nun die These, dass die Geschichte des Buches durch diese Entdeckung an der Universität Graz neu geschrieben werden muss.

Ein Film von Günter Schilhan.

