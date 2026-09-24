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Eine Frau sitzt am Fenstersims und schaut hinaus

Dokumentation

Berlin erleben – Ostberlins Mitte wie es einmal war

Die 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahre im alten Stadtbezirk Mitte: Alexanderplatz, Unter den Linden und Friedrichstraße sind die schicke Seite der Stadt. Mit Fernsehturm, Staatsoper, Palast der Republik und den vielen Vergnügungsorten an der Friedrichstraße schmückt sich Ostberlin gern.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.10.2026
13:45 - 15:15 Uhr

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Geschichtsdokumentationen

Geschichte

Dort können Einheimische wie Touristen staunen, flanieren und sich amüsieren. Im Ballhaus an der Chausseestraße und in der "Kleinen Revue" am Friedrichstadt-Palast gibt es sogar Erotik-Tanz.

Die Schlange vor dem Automobilsalon "Unter den Linden" ist oft lang. Der VW Golf, der dort verkauft wird, ist trotz seines stattlichen Preises begehrt: 35.000 Ostmark kostet ein Auto aus Wolfsburg, ein Skoda aus der CSSR nur die Hälfte. Doch die Sehnsucht nach einem Westauto ist bei vielen DDR-Bürgern groß. Nur: Wer kann sich das leisten? Ein paar Meter weiter, im Scheunenviertel, sieht der Alltag oft anders aus. Der Putz bröckelt in großen Stücken von der Fassade, viele Fenster schließen nicht. Auch das ist die Hauptstadt der DDR.

Wie sah Berlin einmal aus? Der Film zeigt einzigartige Aufnahmen aus dem alten Stadtbezirk Mitte - vom Arkonaplatz bis zur Voltairestraße. Dort warten die Männer der Feuerwache Berlin-Mitte auf ihren Einsatz. Viele Berlinerinnen und Berliner erinnern sich an "ihr" Berlin-Mitte. Mit dabei sind die Schauspieler Rhea Harder, Denise Zich, Andreas Elsholz und Bernd Michael Lade, die ehemalige Fernsehmoderatorin Monika Unferferth, Theologin Ellen Ueberschär, Friedrichstadt-Palast-Solotänzer Rainer Genss, die Journalisten Regine Sylvester und Peter Pragal sowie rbb-Moderator Raiko Thal, der in Ostberlin aufgewachsen ist.

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