Berlin erleben – Ostberlins Mitte wie es einmal war

Die Schlange vor dem Automobilsalon "Unter den Linden" ist oft lang. Der VW Golf, der dort verkauft wird, ist trotz seines stattlichen Preises begehrt: 35.000 Ostmark kostet ein Auto aus Wolfsburg, ein Skoda aus der CSSR nur die Hälfte. Doch die Sehnsucht nach einem Westauto ist bei vielen DDR-Bürgern groß. Nur: Wer kann sich das leisten? Ein paar Meter weiter, im Scheunenviertel, sieht der Alltag oft anders aus. Der Putz bröckelt in großen Stücken von der Fassade, viele Fenster schließen nicht. Auch das ist die Hauptstadt der DDR.