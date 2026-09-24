Dokumentation
Berlin erleben – Der Ku'damm wie er einmal war
In "Berlin erleben" geht es diesmal auf den Kurfürstendamm. Wie sah es dort in den 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahren aus? Der Kudamm ist Westberlins berühmteste Straße. In der ummauerten Stadt war er für viele ein Stück "weite Welt" mit viel Eleganz, schicken Cafés und einem ausschweifenden Nachtleben.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 02.10.2026
- 15:15 - 16:45 Uhr
Die Stadt schläft nie, sagen viele. Sperrstunde - was ist das? Dreieinhalb Kilometer ist der Kudamm lang. Die freizügigen Shows in den Bars von Playboy Rolf Eden sind eine Attraktion. Vor allem Besucher aus Westdeutschland kommen gern dorthin und genießen das rauschende Nachtleben.
Für die Berlinerinnen und Berliner ist der Kudamm eine schöne Flaniermeile. Bei Wertheim und im Europa Center kann man tagsüber gut shoppen. Im Kranzler gibt es Torte und bei Burger King erstmals Fast Food.
Mit einmaligen Archivaufnahmen erzählt der Film "Berlin erleben - Der Kudamm wie er einmal war" vom Leben und vom Alltag auf dem Kurfürstendamm. Viele Berliner und Prominente erinnern sich an ihren Kudamm. Mit dabei sind Travestiestar Georg "Mary" Preusse, Schauspiel-Legende Brigitte Grothum und Tochter Debora Weigert, Wahrsagerin Gabriele Hoffmann, die Moderatoren Cherno Jobatey und Harald Pignatelli, Schauspielerin Adisat Semenitsch, Stadtführerin Sue Arns, die langjährige radioeins-Moderatorin Silke Super sowie Beata Cifuentes, die als Bauchtänzerin Beate Zeidler Abend für Abend in den Lokalen rund um den Kudamm auftrat.