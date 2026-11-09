Dokumentation
Augustus und Livia - Liebe, Macht und Schwert
Er ist Vorbild für die Herrscher und Tyrannen des Mittelalters und der Neuzeit: Der Römische Kaiser Augustus galt als Inbegriff des Imperators schlechthin.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 13.12.2026
- 10:30 - 11:15 Uhr
Seine einflussreiche Frau Livia galt als Stilikone, die im Hintergrund die Fäden zog. Augustus politisches Handeln war gekennzeichnet von Brutalität und Rücksichtslosigkeit - mächtige Gegner ließ er umbringen, oft samt Familien ausrotten.
Er trat Recht und Gesetz mit Füßen, bis er den nahezu 100-jährigen Bürgerkrieg beendete und die Republik Rom zum Kaiserreich umbildete. Der darauffolgende jahrzehntelange Frieden, Wohlstand und die Ausweitung des Reichs beruhen auf hunderten ermordeten Senatoren und den Trümmern der republikanischen Verfassung.
Doch mit dem Frieden in seinem Reich begann der Krieg innerhalb der Familie: Seine machtbewusste Frau Livia Drusilla (Konstanze Breitebner) setzte alles daran, um ihrer Blutlinie den Weg zum Kaiserthron zu ebnen - koste es, was es wolle. Gedreht wurden die imposanten Reenactments in Carnuntum.
Buch: Christian Feyerabend
Regie: Stefan Ludwig