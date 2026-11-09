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Zwei Personen stehen im Vordergrund eines historischen Gebäudes mit Säulen. Die Person links trägt ein helles, schlichtes Gewand und schaut die andere an, die eine elegantere, dunklere Robe trägt.

Dokumentation

Augustus und Livia - Liebe, Macht und Schwert

Er ist Vorbild für die Herrscher und Tyrannen des Mittelalters und der Neuzeit: Der Römische Kaiser Augustus galt als Inbegriff des Imperators schlechthin.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.12.2026
10:30 - 11:15 Uhr

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Geschichtsdokumentationen

Geschichte

Seine einflussreiche Frau Livia galt als Stilikone, die im Hintergrund die Fäden zog. Augustus politisches Handeln war gekennzeichnet von Brutalität und Rücksichtslosigkeit - mächtige Gegner ließ er umbringen, oft samt Familien ausrotten.

Die Szene zeigt mehrere Menschen in römischen Gewändern in einem Raum mit antikem Dekor. Eine Frau sitzt auf einem Stuhl, während drei Männer stehen. Pflanzen und Kunstobjekte sind vorhanden.
Benjamin Plautz (Bittsteller) mit Konstanze Breitebner (als Livia), Wolfgang Hornick (Nomenclator), Christian Sam (Schreiber).
Quelle: ORF


Er trat Recht und Gesetz mit Füßen, bis er den nahezu 100-jährigen Bürgerkrieg beendete und die Republik Rom zum Kaiserreich umbildete. Der darauffolgende jahrzehntelange Frieden, Wohlstand und die Ausweitung des Reichs beruhen auf hunderten ermordeten Senatoren und den Trümmern der republikanischen Verfassung.

Doch mit dem Frieden in seinem Reich begann der Krieg innerhalb der Familie: Seine machtbewusste Frau Livia Drusilla (Konstanze Breitebner) setzte alles daran, um ihrer Blutlinie den Weg zum Kaiserthron zu ebnen - koste es, was es wolle. Gedreht wurden die imposanten Reenactments in Carnuntum.

Buch: Christian Feyerabend
Regie: Stefan Ludwig

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