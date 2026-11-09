Augustus und Livia - Liebe, Macht und Schwert

Benjamin Plautz (Bittsteller) mit Konstanze Breitebner (als Livia), Wolfgang Hornick (Nomenclator), Christian Sam (Schreiber).

Quelle: ORF



Er trat Recht und Gesetz mit Füßen, bis er den nahezu 100-jährigen Bürgerkrieg beendete und die Republik Rom zum Kaiserreich umbildete. Der darauffolgende jahrzehntelange Frieden, Wohlstand und die Ausweitung des Reichs beruhen auf hunderten ermordeten Senatoren und den Trümmern der republikanischen Verfassung.



Doch mit dem Frieden in seinem Reich begann der Krieg innerhalb der Familie: Seine machtbewusste Frau Livia Drusilla (Konstanze Breitebner) setzte alles daran, um ihrer Blutlinie den Weg zum Kaiserthron zu ebnen - koste es, was es wolle. Gedreht wurden die imposanten Reenactments in Carnuntum.



Buch: Christian Feyerabend

Regie: Stefan Ludwig