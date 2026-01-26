Dokumentation
Aufstand im Bordell - Frauenhandel um 1900
November 1906: die Bordellbesitzerin Regine Riehl wird vom k.k. Landgericht Wien wegen Frauenhandels zu dreieinhalb Jahren verurteilt.
- 03.03.2026
- 22:25 - 23:15 Uhr
Sie hat junge Prostituierte in ihrem Haus eingesperrt, ausgebeutet und misshandelt.
Eine von ihnen, Marie König, hat den Aufstand gewagt und sich einem Journalisten anvertraut. Seine Veröffentlichungen lösen einen Skandal aus, der die Wiener Gesellschaft erschüttert und ihre Doppelmoral offenbart. Zugleich werfen Marie Königs Enthüllungen ein scharfes Licht auf die Abgründe des weltweiten Prostitutionsgeschäfts des Fin de Siècle.
Der bewegende Film von Stefan Ludwig spannt den Bogen von Wien über Hamburg bis Buenos Aires. Eine hochkarätig besetzte österreichische Ko-Produktion mit Maria Hofstätter in der Rolle von Regine Riehl, Alice Prosser als Marie König und Markus Schleinzer als Richter Feigl.
Buch & Regie: Stefan Ludwig