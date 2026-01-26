Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine Szene aus einem historischen Films. Im Vordergrund sieht man eine Frau in einem eleganten, historischen Kostüm, die zur Seite schaut. Sie trägt einen dunklen Hut und hat ihre Haare hochgesteckt. Ihr Outfit ist verziert mit einer auffälligen Halskette. Hinter ihr sind zwei weitere Frauen sichtbar, die ebenfalls ähnliche historische Kleidung tragen, jedoch nur teilweise erkennbar sind, da ihre Gesichter zum Teil im Schatten liegen. Die Umgebung scheint ein geräumiger Innenraum zu sein, möglicherweise ein Gerichtssaal oder ein ähnlicher Ort, der mit dunklem Holz verkleidet ist. Die Stimmung des Bildes kann als ernst und nachdenklich beschrieben werden, passend zum Kontext des Films, der sich mit Themen wie Frauenhandel und gesellschaftlichen Missständen zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschäftigt.

Dokumentation

Aufstand im Bordell - Frauenhandel um 1900

November 1906: die Bordellbesitzerin Regine Riehl wird vom k.k. Landgericht Wien wegen Frauenhandels zu dreieinhalb Jahren verurteilt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.03.2026
22:25 - 23:15 Uhr

Sie hat junge Prostituierte in ihrem Haus eingesperrt, ausgebeutet und misshandelt.

Das Bild zeigt vier Frauen, die in historischen Kleidern aus der Zeit um 1900 gekleidet sind. Sie stehen nebeneinander in einem Raum mit holzverkleideten Wänden und großen Fenstern. Die Frauen haben unterschiedliche Outfits: 1. Die linke Frau trägt ein graues Kleid mit einer weißen, gestrickten Stola. 2. Die zweite von links trägt ein schwarzes, aufwändiges Kleid und hat einen großen schwarzen Hut mit einer Blume. 3. Die dritte Frau zeigt ein schlichtes schwarzes Outfit und hat graue Haare, die zu einem strengen Dutt frisiert sind. 4. Die rechte Frau trägt ein weißes Oberteil mit einer dunklen Rockgarnitur und hat einen Pelzkragen. Alle Frauen haben ernste Gesichtsausdrücke und stehen mit verschränkten Armen. Der Raum, in dem sie sich befinden, hat eine historische Atmosphäre mit rustikalen Details. Es gibt im Hintergrund eine Holztafel mit Inschriften.
Bordellbesitzerin Regine Riehl (Maria Hofstätter, 2.v.re.) mit "ihren" Mädchen Marie Winkler (Fanny Altenburger, 2.v.li), Anna Christ (Julia Wozek, li.) und Marie Pokorny (Gina Christof, re.).
Quelle: ORF

Eine von ihnen, Marie König, hat den Aufstand gewagt und sich einem Journalisten anvertraut. Seine Veröffentlichungen lösen einen Skandal aus, der die Wiener Gesellschaft erschüttert und ihre Doppelmoral offenbart. Zugleich werfen Marie Königs Enthüllungen ein scharfes Licht auf die Abgründe des weltweiten Prostitutionsgeschäfts des Fin de Siècle.

Der bewegende Film von Stefan Ludwig spannt den Bogen von Wien über Hamburg bis Buenos Aires. Eine hochkarätig besetzte österreichische Ko-Produktion mit Maria Hofstätter in der Rolle von Regine Riehl, Alice Prosser als Marie König und Markus Schleinzer als Richter Feigl.

Buch & Regie: Stefan Ludwig

