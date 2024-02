Amazonen - Die wehrhaften Frauen

Aisholpan Nurgaiv mit ihrem Adler in der Westmongolei

Quelle: ORF / Urban Canyons

In bewegenden Szenen wird das harte Leben in der heutigen Westmongolei und Kasachstan nachgestellt. Erstaunliche Erkenntnisse wie jene, dass die Kämpferinnen männliche Kriegsgefangene zu ihren Liebhabern machten, fließen in die fesselnde Erzählung mit ein.



Die Spielszenen, die das Publikum in das beschwerliche Leben der nomadischen Kämpferinnen eintauchen lassen, wurden an dem geschichtsträchtigen Ort Tamgaly in Kasachstan gedreht - das UNESCO-Weltkulturerbe ist auch bekannt als "Stonehenge der Skythen" und beeindruckt mit 5.000 Jahre alten skythischen Hieroglyphen.