Das Bild zeigt einen Innenraum der Alhambra, einer historischen Festung in Granada, Spanien. Die Wände sind reich verziert mit feinen, detailreichen Ornamenten und Schriftzügen, die typisch für die maurische Architektur sind. Im Vordergrund erkennt man einen großen, geschwungenen Bogen, der in einen weiteren Raum führt. Die Wände sind beige mit dekorativen Elementen in verschiedenen Brauntönen, die kunstvoll geschnitzt sind. An der unteren Wand ist ein Mosaik mit geometrischen Mustern in blau, grün und weiß zu sehen. Der Boden besteht aus großen, hellen Steinfliesen und einem speziellen Muster. Die gesamte Szenerie strahlt eine Atmosphäre von Eleganz und historischer Bedeutung aus. Licht gelangt durch die Bögen und schafft einen warmen, einladenden Raum.

Alhambra - Baumeister eines Märchens

Die Alhambra: jahrhundertelang war sie prunkvolles Symbol eines florierenden Imperiums. 1362 ist das Königreich Granada auf der Iberischen Halbinsel zum letzten Rückzugsort der maurischen Kalifen vor der spanischen Eroberung geworden.

Datum:
13.01.2026
22:25 - 23:55 Uhr

Das Bild zeigt eine Gruppe von Männern, die in einem Innenraum sitzen. Die meisten von ihnen tragen traditionelle, helle Roben und Kopfbedeckungen, während einige auch dunkle Kopfbedeckungen tragen. Der Raum wirkt historisch und ist durch Säulen mit unregelmäßig geformten Steinen strukturiert, die offensichtlich Teil der Architektur sind. Im Hintergrund sind einige dekorative Teppiche zu sehen, die auf dem Boden ausgelegt sind. Die Gesichter der sitzenden Männer sind größtenteils nicht sichtbar, da sie sich um einen zentralen Punkt versammeln. Ein Mann in der Mitte könnte eine herausragende Rolle einnehmen; er sitzt auf einer Art erhöhter Plattform und scheint zu sprechen oder zu leiten. Der Raum hat eine warme, beige Wandfarbe und strahlt eine ruhige Atmosphäre aus.
Betende in der Alhambra
Quelle: El de las Dos Vidas A.I.E. 2022

Von der Festung Alhambra aus müssen sie dem Untergang des einst mächtigen Al-Andalus zusehen, das über sieben Jahrhunderte lang ein Hort der Wissenschaften und Poesie, der Medizin und Innovation gewesen war.

Die Alhambra ist imposanter Ausdruck der letzten, späten Blüte von Al-Andalus. Doch zu Beginn standen ihre Erbauer: große Visionäre, die mit dem Bauwerk nicht ihre Macht demonstrieren, sondern die Verbindung zwischen Irdischem und Göttlichem greifbar machen wollten.

Das Bild zeigt einen Mann, der an einem Tisch sitzt. Er trägt traditionelle arabische Kleidung, bestehend aus einem langen, roten Gewand und einem weißen Kopftuch. Sein Gesicht ist von einem langen Bart umrahmt, und er hält ein Buch in der Hand. Der Hintergrund ist detailreich mit ornamentalem Design, das inspirierend und historisch wirkt. Auf dem Tisch sind verschiedene Gegenstände zu sehen, darunter eine dekorative Schale, ein Schreibutensil und ein paar andere unbekannte Objekte. Das Licht fällt sanft durch einen Fensterbereich, wodurch eine warme und einladende Atmosphäre entsteht. Die gesamte Szene vermittelt ein Gefühl von Weisheit und Historie.
Amr Waked als Großwesir (Spielszene)
Quelle: El de las Dos Vidas A.I.E. 2022

Die opulent gemachte Dokumentation entführt in eine Zeit, in der die islamische Welt das innovative Zentrum Europas darstellte und in der Wissenschaft und Philosophie eine Blütezeit noch vor der Renaissance erlebten.

Der Chronist, Architekt der Alhambra und intellektuelle Superstar des Mittelalters, Ibn al-Khatib, führt durch die rätselhafte Zauberwelt einer längst vergangenen Zeit, und zur Geburtsstunde der Alhambra.

Der aus Ägypten stammende Hollywood-Star Amr Waked spielt den Großwesir, der österreichische Schauspieler und Regisseur Karl Markovics lieh ihm für die deutsche Synchronisation seine Stimme.

