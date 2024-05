60 Jahre Auschwitzprozess

Die Autorin Maren Adler will herausfinden, warum der Prozess damals so wichtig war - und einen Bezug zu heute herstellen. In Zeiten, in denen die Augenzeugen immer seltener werden und radikale Ansichten wieder an Zulauf gewinnen, ist es besonders wichtig, an die Naziverbrechen und das Konzentrationslager Auschwitz zu erinnern.