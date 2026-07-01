Dokumentation
Potsdams Mitte – Preußens Pracht und das Erbe der Stasi
Potsdams Mitte: prachtvoll rekonstruiert und weltbekannt – doch unter der Oberfläche verbergen sich kaum erzählte Geschichten.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 28.07.2026
- 22:25 - 23:10 Uhr
Anlässlich 35 Jahre Brandenburg im Jahr 2025 blickt die Dokumentation in die Abgründe und Glanzpunkte der Landeshauptstadt: von barocken Fassaden über den Einfluss der Stasi bis hin zu versteckten Kellern, verborgenen Archiven und vergessenen Schicksalen.
Der Film zeigt seltene Archivaufnahmen, geheime Orte und außergewöhnliche Perspektiven – von preußischer Prägung bis zur DDR-Vergangenheit.