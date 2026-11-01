Dokumentation
Geheimnisvolle Orte – Der Fernsehturm
Der Fernsehturm ist das Wahrzeichen Berlins – der Höhepunkt der Skyline, von überall zu sehen. Mit seinen 368 Metern ist er das höchste Bauwerk Deutschlands.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 17.11.2026
- 23:10 - 23:55 Uhr
Er ist auch Symbol für den Wandel der Stadt. Als der Fernsehturm am 3. Oktober 1969 - nach nur vier Jahren Planungs- und Bauzeit - eröffnet wird, repräsentiert er den sozialistischen Osten, den Fortschritt, den Aufbruch.
Mit seiner Eröffnung wird auch das Farbfernsehen in der DDR eingeführt.
Das ist ursprünglich auch der Grund seines Baus: eine Anlage zum Senden des DDR-Fernsehens. Doch schon seine Planung ist eine Geschichte von Kompetenzwirrwarr und politischen Spannungen. So sollte der Fernsehturm ursprünglich gar nicht in der Mitte Berlins stehen. Zunächst wird eine Anlage in den Müggelbergen geplant und zum Flughindernis.
Nach dem Mauerbau wird der Fernsehturm zum Prestigeprojekt einer neuen, sozialistischen Mitte Berlins. Dabei ist er im Grunde ein Schwarzbau und ein Millionengrab. Das Gelände, auf dem der Fernsehturm steht, war einst einer der vier historischen Stadtteile Berlins. Für seinen Bau werden die Reste davon vernichtet. Nur die Marienkirche und das Panoramahaus bleiben erhalten.
Doch der Fernsehturm ist auch eine Erfolgsgeschichte. In Rekordzeit erbaut, ist die Stahlkugel ein optisches und technisches Highlight mit 360-Grad-Blick. Von Anfang an ist er ein Besuchermagnet und Verkaufsschlager in den Souvenirläden. In den 1980ern ist er Treffpunkt der Breakdancer und Skateboardfahrer. Aber auch heimlicher Ausguck der Stasi. Noch heute ist er der höchste Arbeitsplatz Deutschlands - sein drehbares Restaurant wird von Sternekoch Tim Raue geleitet.
Neben historischen Aufnahmen, Zeitzeugenberichten und Experteninterviews blickt der Film von Peter Scholl hinter die Kulissen des Turms, auf unbekannte Orte in seinem Inneren und zeigt atemberaubende Aufnahmen aus schwindelerregender Höhe.