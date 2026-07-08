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Blaue Stunde in Breslau

Dokumentation

Geheimnisvolle Orte: Breslau

Wrocław, das frühere Breslau, steht wie kaum eine andere Stadt für die deutsch-polnische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Einst war Breslau ein bedeutendes kulturelles Zentrum Schlesiens mit einer großen jüdischen Gemeinde.

Datum:

Nach dem Nationalsozialismus und dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde aus dem deutschen Breslau das polnische Wrocław, die Spuren der Vergangenheit wurden lange verdrängt.

Der Film begleitet Menschen, die heute nach den verborgenen Geschichten der Stadt suchen: Sie bewahren jüdisches Erbe, restaurieren deutsche Friedhöfe und erzählen von den Erfahrungen der Polen, die nach 1945 in die zerstörte Stadt kamen. So entsteht das Bild einer Stadt, in der Erinnerung, Verlust und Neuanfang bis heute eng miteinander verbunden sind.

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